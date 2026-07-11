Újonnan azonosított áldozatokat is temettek a srebrenicai megemlékezésen

Üzenetben fordult a résztvevőkhöz Recep Tayyip Erdogan török elnök is, aki szerint a gázai háború azt bizonyítja, hogy a világ nem vonta le a srebrenicai tragédia tanulságait.

A szombati megemlékezésen az a több mint hatezer ember is ott volt, aki részt vett az idei srebrenicai békemenetben. A menet szerdán indult el a bosznia-hercegovinai Tuzla melletti Nezuk faluból. A résztvevők 110 kilométert tettek meg három nap alatt, azt az útvonalat járták végig ellentétes irányban, amelyen a srebrenicai muszlimok 1995-ben a tömegmészárlás elől menekültek.

A kelet-boszniai Srebrenica a boszniai háború idején az ENSZ védelme alatt állt. A boszniai szerb csapatok 1995. július 11-én elfoglalták a várost, és a holland ENSZ-békefenntartók tétlensége mellett mintegy nyolcezer muzulmán férfit és fiút elhurcoltak, akiket a következő napokban brutálisan lemészároltak. A vérengzést a hágai Nemzetközi Törvényszék több vádlott elleni ítéletében népirtásnak minősítette, a történteket a második világháború óta Európában elkövetett legszörnyűbb tömeggyilkosságnak tartják. A hivatalos szerb álláspont szerint szörnyű bűncselekményeket követtek el Srebrenicában, de a történteket nem lehet népirtásnak minősíteni.

A boszniai háborúban 1992 és 1995 között mintegy 35 ezer ember tűnt el, közülük mintegy 7600-at máig keresnek. A legtöbbjüknek Srebrenica környékén veszett nyoma.

A most eltemetett tíz áldozat maradványait 1997 és 2022 között, Kelet-Bosznia különböző tömegsírjaiból exhumálták. A Potocari Emlékközpont temetőjében eddig több mint 6700 áldozatot helyeztek örök nyugalomra. Az emlékművön olvasható listán 8372 áldozat szerepel azzal a megjegyzéssel, hogy ez még nem végleges adat. A szombaton eltemetettek közül a legfiatalabb a 20 éves Senad Jusic, a legidősebb pedig az 56 éves Ramo Dautovic volt.