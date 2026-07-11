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Újonnan azonosított áldozatokat is temettek a srebrenicai megemlékezésen

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Bosznia ideiglenes nemzetközi főképviselője hangsúlyozta: a srebrenicai áldozatok családjait ért veszteséget semmi sem teheti jóvá.

Forrás: MTI2026. 07. 11. 16:03
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Üzenetben fordult a résztvevőkhöz Recep Tayyip Erdogan török elnök is, aki szerint a gázai háború azt bizonyítja, hogy a világ nem vonta le a srebrenicai tragédia tanulságait.

A szombati megemlékezésen az a több mint hatezer ember is ott volt, aki részt vett az idei srebrenicai békemenetben. A menet szerdán indult el a bosznia-hercegovinai Tuzla melletti Nezuk faluból. A résztvevők 110 kilométert tettek meg három nap alatt, azt az útvonalat járták végig ellentétes irányban, amelyen a srebrenicai muszlimok 1995-ben a tömegmészárlás elől menekültek.

A kelet-boszniai Srebrenica a boszniai háború idején az ENSZ védelme alatt állt. A boszniai szerb csapatok 1995. július 11-én elfoglalták a várost, és a holland ENSZ-békefenntartók tétlensége mellett mintegy nyolcezer muzulmán férfit és fiút elhurcoltak, akiket a következő napokban brutálisan lemészároltak. A vérengzést a hágai Nemzetközi Törvényszék több vádlott elleni ítéletében népirtásnak minősítette, a történteket a második világháború óta Európában elkövetett legszörnyűbb tömeggyilkosságnak tartják. A hivatalos szerb álláspont szerint szörnyű bűncselekményeket követtek el Srebrenicában, de a történteket nem lehet népirtásnak minősíteni.

A boszniai háborúban 1992 és 1995 között mintegy 35 ezer ember tűnt el, közülük mintegy 7600-at máig keresnek. A legtöbbjüknek Srebrenica környékén veszett nyoma.

A most eltemetett tíz áldozat maradványait 1997 és 2022 között, Kelet-Bosznia különböző tömegsírjaiból exhumálták. A Potocari Emlékközpont temetőjében eddig több mint 6700 áldozatot helyeztek örök nyugalomra. Az emlékművön olvasható listán 8372 áldozat szerepel azzal a megjegyzéssel, hogy ez még nem végleges adat. A szombaton eltemetettek közül a legfiatalabb a 20 éves Senad Jusic, a legidősebb pedig az 56 éves Ramo Dautovic volt.

Forrás: Srebrenica Memorial Center Facebook-oldala

Kutatócsoportok még mindig dolgoznak az áldozatok holttestének felkutatásán, munkájukat azonban nehezíti, hogy az elkövetők a háború után sok esetben kiásták és más helyre szállították a maradványokat, hogy elrejtsék a bizonyítékokat.

Az áldozatokat a legtöbb esetben csak DNS-vizsgálattal lehetett azonosítani. A kutatómunka eredményeként minden évben újabb azonosított áldozatokat helyeznek örök nyugalomra.

Szerbia 2008-ban, illetve 2011-ben fogta el és adta ki a hágai Nemzetközi Törvényszéknek a srebrenicai mészárlás fő felelősének tekintett, háborús bűnökkel vádolt Radovan Karadzsics volt boszniai szerb elnököt és a Balkán mészárosának is nevezett Ratko Mladicsot. Mindkettejüket életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a bírói testület.

A Nemzetközi Törvényszék, valamint a nemzeti bíróságok eddig több mint ötven vádlottat ítéltek el összesen több mint 780 év börtönbüntetésre. Négyen életfogytig tartó szabadságvesztést kaptak népirtásért, emberiesség elleni bűncselekményekért, valamint a srebrenicai bosnyákok elleni más bűncselekményekért.

A Srebrenicában történtekért a legtöbb ítéletet boszniai bíróságok mondták ki, de Hágában, Szerbiában és Horvátországban is születtek ítéletek a mészárlás ügyében.

Az ENSZ Közgyűlése 2024-ben döntött arról, hogy július 11-e a srebrenicai népirtás nemzetközi emléknapja legyen.

Borítókép: Újonnan azonosított áldozatok temetése Srebrenicában (Forrás: Srebrenica Memorial Center Facebook-oldala) 

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