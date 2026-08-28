A nepáli és a kínai kormány arra kérte a folyópartok közelében lakókat, hogy azonnal húzódjanak a magasabban fekvő területekre. A mentőalakulatok készenlétben állnak, és amint a kockázati szint csökken, azonnal folytatják a romok átkutatását a sárba temetett völgyekben.
Folytatódik a dráma: felfüggesztették a mentést a nepáli katasztrófa területén + videó
Felfüggesztették a kutató- és mentőakciókat a nepáli–tibeti határvidéken, mert a szerdai pusztító árvizet okozó gleccseromlás után egy újabb gátszakadás és lavina veszélye fenyegeti a térséget. A hatóságok azonnali evakuálást rendeltek el a kritikus zónákban, a helyiek a hegyekbe menekülnek az újabb árhullám elől.
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