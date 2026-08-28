Gyászol Skandinávia: elhunyt V. Harald norvég király, aki Európa legidősebb uralkodója volt

Fotó: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY

Amikor 1991 januárjában, édesapja, V. Olaf halála után trónra lépett, Harald a „Mindent Norvégiáért” uralkodói mottót választotta, és ehhez élete végéig hű maradt. Bár a norvég királynak nincs tényleges politikai hatalma, ceremoniális és morális szerepe óriási.

Harald a modernizáció útjára lépett: ő volt az első, aki nyíltan szakított a merev királyi hagyományokkal, amikor hosszas küzdelem után feleségül vett egy polgári származású nőt, Sonja Haraldsent.

Uralkodása alatt a monarchia támogatottsága évtizedekig rendíthetetlen volt, köszönhetően közvetlen, mélyen humanista stílusának. Mindig megtalálta a megfelelő szavakat a nemzeti tragédiák idején. Felejthetetlen maradt a 2011-es, Anders Behring Breivik által elkövetett, 77 halálos áldozatot követelő terrortámadás utáni beszéde, ahol a templomban könnyezve, nemcsak királyként, hanem apaként és nagyapaként szólt a gyászoló nemzethez. Híres, progresszív beszédeiben nyíltan kiállt az LMBTQ+ jogok, a vallási sokszínűség és a menekültek befogadása mellett.

Bár az utóbbi években többször felmerült, hogy egészségügyi okokból lemondhat a trónról – különösen azután, hogy 2024-ben malajziai vakációja során szívritmus-szabályozót kellett beültetni neki –, Harald ezt határozottan elutasította. Úgy vélte, a norvég parlament előtt letett királyi esküje egy életre szól.

Fotó: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY

A trónöröklés: viharos időkben lép színre Haakon király

Apja halálának pillanatában a korona automatikusan az eddigi régensre, az 53 éves Haakon hercegre szállt, aki mától Norvégia új uralkodója. Az új királynak azonban rendkívül nehéz politikai és társadalmi környezetben kell stabilizálnia a monarchiát.

Bár a norvég parlament 2026 februárjában elsöprő többséggel leszavazta a köztársaság bevezetését, maga a királyi intézmény történelmi krízisen megy keresztül. Alig néhány hónap alatt a királyság társadalmi támogatottsága 70 százalékról alig 60 százalékra zuhant a családot megrázó botrányok miatt.

Haakon király felesége, Mette-Marit hercegné az elmúlt időszakban komoly bírálatok kereszttüzébe került a Jeffrey Epstein elítélt amerikai pénzemberhez fűződő korábbi, ellentmondásos kapcsolatai miatt. Emellett Harald király lányának, Márta Lujza hercegnőnek házassága egy amerikai sámánnal szintén komoly presztízsveszteséget okozott az udvarnak.