NorvégiaHaraldgyász

Gyászol Skandinávia: elhunyt V. Harald norvég király, aki Európa legidősebb uralkodója volt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Életének 89. évében, péntek reggel elhunyt V. Harald norvég király – jelentette be az oslói királyi palota hivatalos közleményben. Európa legidősebb uralkodója hosszan tartó, súlyos betegség után, családja körében, békésen távozott az Oslói Egyetemi Kórházban. Halálával egy korszak zárult le Norvégia történetében: V. Harald több mint 35 éves uralkodása alatt modernizálta a monarchiát, és az ország legfőbb egységesítő alakjává vált. A trónt fia, a gazdasági és családi viharok közepette hatalomra lépő Haakon herceg örökli.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 28. 9:24
Fotó: FELIX KASTLE Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
1/25

Egy kalandos uralkodás vége

V. Harald 1937. február 21-én született. Ő volt a skandináv állam első olyan uralkodója a 14. század óta, aki norvég földön látta meg a napvilágot. Gyermekkora azonban drámai fordulatot vett: a második világháború és a náci megszállás alatt a királyi család menekülni kényszerült, így a fiatal herceg éveket töltött svédországi és egyesült államokbeli emigrációban. A háború után tért vissza hazájába, ahol az Oslói Egyetemen és Oxfordban szerzett diplomát, emellett kiváló sportolóként három olimpián is képviselte Norvégiát vitorlázásban.

SALT LAKE CITY 020217 - Ice Hockey - Sweden met the Czech Republic in the hockey tournament on Sunday. Pictured: Queen Silvia, King Carl XVI Gustaf and King Harald of Norway watched the match from the stands. Photo Jonas Ekströmer / TT code 1030 King Harald of Norway retro (Photo by JONAS EKSTROMER / TT News Agency via AFP)
Fotó: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY

Amikor 1991 januárjában, édesapja, V. Olaf halála után trónra lépett, Harald a „Mindent Norvégiáért” uralkodói mottót választotta, és ehhez élete végéig hű maradt. Bár a norvég királynak nincs tényleges politikai hatalma, ceremoniális és morális szerepe óriási.

Harald a modernizáció útjára lépett: ő volt az első, aki nyíltan szakított a merev királyi hagyományokkal, amikor hosszas küzdelem után feleségül vett egy polgári származású nőt, Sonja Haraldsent.

Uralkodása alatt a monarchia támogatottsága évtizedekig rendíthetetlen volt, köszönhetően közvetlen, mélyen humanista stílusának. Mindig megtalálta a megfelelő szavakat a nemzeti tragédiák idején. Felejthetetlen maradt a 2011-es, Anders Behring Breivik által elkövetett, 77 halálos áldozatot követelő terrortámadás utáni beszéde, ahol a templomban könnyezve, nemcsak királyként, hanem apaként és nagyapaként szólt a gyászoló nemzethez. Híres, progresszív beszédeiben nyíltan kiállt az LMBTQ+ jogok, a vallási sokszínűség és a menekültek befogadása mellett.

Bár az utóbbi években többször felmerült, hogy egészségügyi okokból lemondhat a trónról – különösen azután, hogy 2024-ben malajziai vakációja során szívritmus-szabályozót kellett beültetni neki –, Harald ezt határozottan elutasította. Úgy vélte, a norvég parlament előtt letett királyi esküje egy életre szól.

BORGHOLM 14 JUNE 1997 On Saturday, the Nordic heads of state celebrated the 600th anniversary of the Kalmar Union. In front of the assembled press, everyone, including the royal family's Labrador Dino, posed for a unique group photo outside King Carl XVI Gustaf and Queen Silvia's Solliden on Öland. From left in the photo, Queen Silvia trying to get a kiss from Dino and then Finnish President Martti Ahtisaari with his wife Eeva, Queen Sonja, Prince Henrik, Danish Queen Margarethe II, Norwegian King Harald V, Icelandic President Ólafur Ragnar Grimsson with his wife Gudrún Katrin Thorbergsdóttir and the host King Carl XVI Gustaf PHOTO:JONAS EKSTRÖMER/CODE:1030 ©PRESSENS BILD AB King Harald of Norway retro (Photo by JONAS EKSTROMER / TT News Agency via AFP)
Fotó: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY

A trónöröklés: viharos időkben lép színre Haakon király

Apja halálának pillanatában a korona automatikusan az eddigi régensre, az 53 éves Haakon hercegre szállt, aki mától Norvégia új uralkodója. Az új királynak azonban rendkívül nehéz politikai és társadalmi környezetben kell stabilizálnia a monarchiát.

Bár a norvég parlament 2026 februárjában elsöprő többséggel leszavazta a köztársaság bevezetését, maga a királyi intézmény történelmi krízisen megy keresztül. Alig néhány hónap alatt a királyság társadalmi támogatottsága 70 százalékról alig 60 százalékra zuhant a családot megrázó botrányok miatt.

Haakon király felesége, Mette-Marit hercegné az elmúlt időszakban komoly bírálatok kereszttüzébe került a Jeffrey Epstein elítélt amerikai pénzemberhez fűződő korábbi, ellentmondásos kapcsolatai miatt. Emellett Harald király lányának, Márta Lujza hercegnőnek házassága egy amerikai sámánnal szintén komoly presztízsveszteséget okozott az udvarnak.

Az új uralkodóra vár a feladat, hogy V. Harald modern, közvetlen szellemiségét megőrizve visszaállítsa a nép teljes bizalmát az ezeréves norvég monarchiában. A nemzeti gyászidőszak és a temetés részleteit a palota a következő napokban hozza nyilvánosságra, de az már bizonyos, hogy a világ számos vezetője és uralkodója érkezik majd Oslóba, hogy végső búcsút vegyen Skandinávia egyik legnagyobb hatású királyától.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekmagyarország

Mohács 500

Bogár László avatarja

A vesztünk most is ugyanaz, mint ötszáz éve volt. Komolyan elhittük, hogy mivel jó ügyet szolgálunk, így ezt felismerve egész Európa egyetért majd velünk és támogat minket.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu