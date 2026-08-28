Sokkoló felfedezés: a Föld termőtalajának fele már képtelen egészséges élelmet adni

A szakértők kongatják a vészharangot, hamarosan nagy bajban lehet az élelmiszeripar (Fotó: BRITTA PEDERSEN / DPA)

A megoldás emberi léptéke

Bár a helyzet súlyos, a folyamat a szakértők szerint még megfordítható, ehhez azonban radikális szemléletváltásra van szükség a globális és a helyi mezőgazdaságban egyaránt. A kulcs az úgynevezett regeneratív mezőgazdaság elterjesztése, amely a természetes folyamatok utánzásán alapul.

Az olyan egyszerű és emberközeli módszerek, mint a szántás nélküli gazdálkodás (amely megóvja a talaj szerkezetét), a vetésforgó alkalmazása, valamint a szintetikus vegyszerek természetes komposzttal és szerves trágyával való kiváltása, képesek újra életet lehelni a kimerült földekbe.

Az erdősávok telepítése a parcellák közé pedig megvédi a termőréteget az eróziótól és segít megtartani a nedvességet a növekvő aszályok idején. Kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a felelősség már rég nem csak a nagyüzemi gazdaságoké, hanem a fogyasztóké is.