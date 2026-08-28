élelmiszerFöldmezőgazdaság

Sokkoló felfedezés: a Föld termőtalajának fele már képtelen egészséges élelmet adni

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A globális élelmiszer-ellátás eddigi legsúlyosabb, mégis legkevesebbet emlegetett krízisére figyelmeztet egy friss nemzetközi környezetvédelmi jelentés. A Föld termőtalajának csaknem 50 százaléka már most kritikus mértékben leromlott állapotú az intenzív mezőgazdaság, a túlzott vegyszerhasználat és az aszályok miatt.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 28. 17:47
Fotó: MOHAMMED EBU REDWAN Forrás: ANADOLU
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A szakértők kongatják a vészharangot, hamarosan nagy bajban lehet az élelmiszeripar (Fotó: BRITTA PEDERSEN / DPA)
A szakértők kongatják a vészharangot, hamarosan nagy bajban lehet az élelmiszeripar (Fotó: BRITTA PEDERSEN / DPA)

A megoldás emberi léptéke

Bár a helyzet súlyos, a folyamat a szakértők szerint még megfordítható, ehhez azonban radikális szemléletváltásra van szükség a globális és a helyi mezőgazdaságban egyaránt. A kulcs az úgynevezett regeneratív mezőgazdaság elterjesztése, amely a természetes folyamatok utánzásán alapul.

Az olyan egyszerű és emberközeli módszerek, mint a szántás nélküli gazdálkodás (amely megóvja a talaj szerkezetét), a vetésforgó alkalmazása, valamint a szintetikus vegyszerek természetes komposzttal és szerves trágyával való kiváltása, képesek újra életet lehelni a kimerült földekbe.

Az erdősávok telepítése a parcellák közé pedig megvédi a termőréteget az eróziótól és segít megtartani a nedvességet a növekvő aszályok idején. Kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a felelősség már rég nem csak a nagyüzemi gazdaságoké, hanem a fogyasztóké is.

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