Ijesztő korszak kezdődött: kormányok helyett milliárdosok döntenek, akik gombnyomásra térdre kényszeríthetik Európát

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Digitális jobbágyság

Annak idején a feudalizmus lényege az volt, hogy a földesúr birtokolta a termelőeszközt, a jobbágy pedig a munkájával és a terménye egy részével fizetett a védelemért és a puszta létjogosultságért. Cseréljük ki a földet az éterre és az adatra, és megkapjuk a mai rendszert. Az Apple, a Google, az Amazon és a Microsoft olyan digitális infrastruktúrákat hoztak létre, amelyek nélkül a modern társadalom és gazdaság egyetlen napig sem képes működni.

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miközben ők ezekből az adatokból építik fel azokat a mesterséges intelligencia modelleket, amelyek a jövőben még inkább feleslegessé teszik az emberi munkaerőt és a hagyományos nemzeti intézményeket.