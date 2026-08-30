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Ilyet sem láttunk még: robotkutyákat is bevetnének az illegális bevándorlók ellen + videó

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Az Amerikai Bevándorlási-és Vámhivatal (ICE) a legfrissebb szövetségi beszerzési dokumentumok szerint akár kétmillió dollárt is elkölt a Boston Dynamics által gyártott, mesterséges intelligenciával támogatott robotkutyák megvásárlására. Bár a hatóságok szerint a négylábú gépek kizárólag a tisztségviselők biztonságát és a veszélyes terepek felderítését szolgálják, a milliós csúcstechnológiai beruházás azonnali és heves ellenállást váltott ki a polgárjogi és bevándorlásvédő szervezetek körében.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 30. 12:40
Fotó: JIM VONDRUSKA Forrás: NurPhoto
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Bárkinek nekiesnek, aki nem ugyanúgy gondolja, a kommentek között még Veiszer Alinda is megkapta a magáét, hogy miért nem rökönyödött meg Máté Gábor állításain.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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