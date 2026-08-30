Ilyet sem láttunk még: robotkutyákat is bevetnének az illegális bevándorlók ellen + videó
Az Amerikai Bevándorlási-és Vámhivatal (ICE) a legfrissebb szövetségi beszerzési dokumentumok szerint akár kétmillió dollárt is elkölt a Boston Dynamics által gyártott, mesterséges intelligenciával támogatott robotkutyák megvásárlására. Bár a hatóságok szerint a négylábú gépek kizárólag a tisztségviselők biztonságát és a veszélyes terepek felderítését szolgálják, a milliós csúcstechnológiai beruházás azonnali és heves ellenállást váltott ki a polgárjogi és bevándorlásvédő szervezetek körében.
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