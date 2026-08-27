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Kiszivároghatott Trump ultimátuma: sokk és pánik a brüsszeli NATO-központban

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Olyan dokumentumok szivárogtak ki az amerikai védelmi minisztériumból, amelyek alapjaiban írhatják át az európai biztonságot. A Reuters által megszerzett belső iratok szerint a Pentagon rohamtempóban dolgozik az Európában állomásozó amerikai csapatok drasztikus csökkentésén és átszervezésén. Pete Hegseth védelmi miniszter asztalára idén november 6-ig négy olyan radikális opciót kell letenniük a szakértőknek, amelyek a jelenlegi 80 ezer fős katonai jelenlét minimalizálását, sőt, akár a teljes kivonulást is előrevetítik.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 27. 12:39
Fotó: ALEX NICODIM Forrás: ANADOLU
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Donald Trump tesztelni akarja a NATO-s tagállamok lojalitását (Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Donald Trump tesztelni akarja a NATO-s tagállamok lojalitását (Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Bosszú és geopolitika?

A kiszivárgott tervek leginkább húsbavágó és egyben legvitatottabb pontja a Közel-Kelethez kapcsolódik. Donald Trump elnök és kormánya a hírek szerint a csapatkivonásokat nyílt büntetőeszközként használja azokkal a NATO-tagállamokkal szemben, amelyek az elmúlt időszakban nem nyújtottak megfelelő támogatást az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai fellépéséhez.

Azok az európai országok, amelyek humanitárius vagy politikai okokból megtagadták a légtérhasználatot az Irán felé tartó amerikai harci gépek előtt, most a feketelistára kerültek.

Washington logikája egyszerű: aki nem támogatja Amerikát a globális konfliktusaiban, az ne várja el, hogy az amerikai adófizetők pénzeljék a védelmét a saját határainál.

A szövetségeseknek most péntekig kell visszaküldeniük a válaszaikat. Európa vezetői előtt így egy rendkívül feszült ősz áll, hiszen novemberre kiderül, marad-e bármi a transzatlanti védelmi szövetségből, vagy a kontinensnek rohamtempóban kell felépítenie a saját, önálló hadseregét.

Pánik a NATO-ban

A NATO szóvivője korábban egy meglepően őszinte nyilatkozatban elismerte a helyzet súlyosságát. Úgy fogalmazott, hogy az európai szövetségeseknél valóban létezik egyfajta túlzott függőség az amerikai katonai képességektől, és a keletkező védelmi űrt bizony valósnak tartják. A Globsec jelentése szerint a NATO-diplomaták teljesen megdöbbentek, amikor Elbridge Colby, a Pentagon politikai főnöke részletesen ismertette velük a terveket. Az európai küldöttek csupán kisebb finomhangolásokra számítottak, nem pedig egy ilyen mélyreható, rendszerszintű amerikai visszavonulásra.

Mark Rutte NATO-főtitkár is igyekezett nemrég diplomatikusan reagálni Donald Trump dühére. Kijelentette, hogy megérti az amerikai elnök csalódottságát a védelmi terhek elosztása miatt, ugyanakkor emlékeztetett, hogy az európai szövetségesek túlnyomó többsége hűségesen és aktívan támogatta az Egyesült Államokat a különböző nemzetközi missziókban.

A leghevesebb reakciók Berlinből érkeztek, mivel a Pentagon korábban a tervek részeként azonnal törölte azt a korábbi, Biden-korszakbeli megállapodást, amely szerint amerikai Tomahawk rakétás egységeket telepítettek volna Németországba. Berlin ezt a rakétapajzsot tartotta a legfőbb garanciának az orosz fenyegetéssel szemben, a döntés eltörlése így hatalmas pofonként érte a német vezetést. 

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