orosz-ukrán háborúVlagyimir PutyinDonald Trump

Trump szavai ellenére a CIA igazgatójának moszkvai útja baljósabb, mint gondolnánk

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Miközben Donald Trump amerikai elnök igyekezett félig-meddig rutinszerűnek beállítani az eseményeket, a nemzetközi hírszerzési közösségben és a globális sajtóban valóságos riadókészültséget váltott ki John Ratcliffe, a CIA igazgatójának titkos és váratlan moszkvai látogatása. A legfrissebb, alig néhány órával ezelőtt kiszivárgott hírszerzési információk és elemzések szerint a látogatás mögött sokkal drámaibb indokok állnak, mint egy egyszerű diplomáciai egyeztetés.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 27. 7:27
Fotó: NATHAN HOWARD Forrás: POOL
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Kiszivároghatott az amerikai hírszerzés információja Vlagyimir Putyin terveiről (Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL)
Kiszivároghatott az amerikai hírszerzés információja Vlagyimir Putyin terveiről (Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL)

Az iráni fegyvertengely

A tárgyalóasztalnál egy másik rendkívül égető téma is szerepelt: az Oroszország és Irán közötti katonai szövetség elmélyülése. Moszkva eddig is hatalmas mértékben támaszkodott az iráni drónokra és rakétatechnológiára az ukrajnai háborúban, cserébe viszont Washington gyanúja szerint olyan fejlett nukleáris és katonai védelmi technológiát adhat át Teheránnak, amely közvetlenül veszélyezteti a Közel-Kelet stabilitását és az ott állomásozó amerikai csapatokat.

Ez a helyzet azért is vált kritikussá, mert

a Trump-adminisztráció által korábban szorgalmazott orosz–ukrán és amerikai–iráni diplomáciai rendezési kísérletek az elmúlt hetekben teljesen megrekedtek.

Ratcliffe látogatása tehát egyfajta kényszerű válságkezelésként is értelmezhető, amellyel a Fehér Ház megpróbálja elejét venni annak, hogy az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus végleg összeolvadjon egyetlen globális háborús gócponttá.

Ukrán tűzszünet a CIA-gép biztonságáért

A nemzetközi sajtóban megjelent egy rendkívül beszédes háttérinformáció is. Az amerikai hatóságok a látogatás előtt hivatalosan értesítették Ukrajnát arról, hogy egy magas rangú kormányzati delegáció fog átrepülni a térségben. Washington kifejezetten arra kérte Kijevet, hogy függessze fel a mélységi, Oroszország belsejét érő drón- és rakétacsapásait arra az időre, amíg a CIA vezetője Moszkvában van.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Kijev az elmúlt hetekben drasztikusan fokozta a Moszkva és orosz energetikai hálózatok elleni dróntámadásait. Egy esetlegesen éppen a tárgyalások alatt becsapódó ukrán drón beláthatatlan diplomáciai és biztonsági katasztrófát okozhatott volna az amerikai delegáció számára.

In this pool photograph distributed by Russian state owned agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin chairs Russia's Security Council meeting in Moscow on August 21, 2026. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP)
Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Sötét történelmi párhuzam

Kísérteties történelmi párhuzam is van a mostani út és a legutóbbi hasonló CIA-vizit között. Utoljára 2021 novemberében járt az amerikai hírszerzés igazgatója (akkor még William Burns) előre be nem jelentett látogatáson Moszkvában. Burns akkori küldetése az volt, hogy személyesen figyelmeztesse Putyint,

az Egyesült Államok pontosan ismeri az ukrán határon zajló orosz csapatösszevonásokat, és a támadásnak katasztrofális következményei lesznek.

Mint tudjuk, alig három hónappal később Oroszország figyelmen kívül hagyta a CIA figyelmeztetését, és megindította a teljes körű inváziót Ukrajna ellen. A kérdés most, 2026 augusztusában az, hogy John Ratcliffe szigorú és világos üzenete meghátrálásra kényszeríti-e a Kremlt, vagy a világ ismét a történelem legrosszabb forgatókönyvének megismétlődését fogja végignézni.

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