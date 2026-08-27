Trump szavai ellenére a CIA igazgatójának moszkvai útja baljósabb, mint gondolnánk

Kiszivároghatott az amerikai hírszerzés információja Vlagyimir Putyin terveiről (Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL)

Az iráni fegyvertengely

A tárgyalóasztalnál egy másik rendkívül égető téma is szerepelt: az Oroszország és Irán közötti katonai szövetség elmélyülése. Moszkva eddig is hatalmas mértékben támaszkodott az iráni drónokra és rakétatechnológiára az ukrajnai háborúban, cserébe viszont Washington gyanúja szerint olyan fejlett nukleáris és katonai védelmi technológiát adhat át Teheránnak, amely közvetlenül veszélyezteti a Közel-Kelet stabilitását és az ott állomásozó amerikai csapatokat.

Ez a helyzet azért is vált kritikussá, mert

a Trump-adminisztráció által korábban szorgalmazott orosz–ukrán és amerikai–iráni diplomáciai rendezési kísérletek az elmúlt hetekben teljesen megrekedtek.

Ratcliffe látogatása tehát egyfajta kényszerű válságkezelésként is értelmezhető, amellyel a Fehér Ház megpróbálja elejét venni annak, hogy az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus végleg összeolvadjon egyetlen globális háborús gócponttá.

Ukrán tűzszünet a CIA-gép biztonságáért

A nemzetközi sajtóban megjelent egy rendkívül beszédes háttérinformáció is. Az amerikai hatóságok a látogatás előtt hivatalosan értesítették Ukrajnát arról, hogy egy magas rangú kormányzati delegáció fog átrepülni a térségben. Washington kifejezetten arra kérte Kijevet, hogy függessze fel a mélységi, Oroszország belsejét érő drón- és rakétacsapásait arra az időre, amíg a CIA vezetője Moszkvában van.