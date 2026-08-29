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Zelenszkij már a jövő évre szánt uniós pénzt követeli Brüsszeltől

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte az Európai Uniónak, hogy a védelmi kiadások megugrása miatt szükségessé válhat a 2027-re tervezett uniós hitelcsomag egy részének korábbi folyósítása. Kijev az elmúlt hónapok intenzív légvédelmi műveletei miatt komoly költségvetési hiánnyal szembesül, amelyet a hazai hadiipar fenntartása érdekében mielőbb rendezni szeretne. Az Európai Bizottság és a tagállamok elismerik a helyzet súlyosságát, de a költségvetési szabályok és a befagyasztott orosz vagyonok felhasználása körüli viták miatt óvatosan közelítenek a kéréshez.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 29. 5:19
Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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Hamar megváltozhat a hagnem Ukrajna és az Európai Bizottság között, ha Zelenszkij nem kapja meg a pénz, amit követel (Fotó: BENOIT TESSIER / POOL)
Hamar megváltozhat a hagnem Ukrajna és az Európai Bizottság között, ha Zelenszkij nem kapja meg a pénz, amit követel (Fotó: BENOIT TESSIER / POOL)

Az orosz vagyonon marakodnak az EU-ban

A jövő évi források előrehozása körüli vita felszínre hozott egy másik, hónapok óta halogatott kérdést is: a nyugati pénzintézetekben befagyasztott orosz jegybanki vagyon sorsát. Mivel az európai adófizetők terheinek növelése nélkül kell megoldást találni Kijev likviditási problémáira, több tagállam is új javaslattal állt elő.

Svédország és a balti országok képviselői azt indítványozták, hogy az EU vizsgálja meg a náluk zárolt, nagyjából 210 milliárd eurónyi orosz eszköz közvetlen felhasználásának lehetőségét.

Véleményük szerint a rendkívüli helyzet indokolttá teszi, hogy ne csak a tőke hozamait, hanem magát az alapot is Ukrajna támogatására fordítsák.

Ezzel a megközelítéssel szemben azonban komoly jogi és pénzügyi aggályok merültek fel, különösen Belgium részéről. Az orosz jegybanki eszközök jelentős részét ugyanis egy brüsszeli székhelyű elszámolóház, az Euroclear kezeli. A belga kormány attól tart, hogy az alapok közvetlen kisajátítása olyan precedenst teremtene, amely meggyengítené a nemzetközi partnerek euróba vetett bizalmát, és beláthatatlan jogi vitákat indítana el a globális pénzpiacokon.

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