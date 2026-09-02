A tiltott gyümölcs – milyen esélyekkel indul az AfD?

Politikai karantén

Amikor Friedrich Merz 2022-ben pártelnök lett, kijelentette, hogy le akarja felezni az Alternatíva Németországnak párt (AfD) támogatottságát. Ez sem sikerült. A jobboldali párt akkor tíz százalékon állt, mára ez már harmincra nőtt. A 2018-ban megfogalmazott tűzfal pedig csak megerősítette az AfD-t.

A tűzfal a kirekesztés, a stigmatizálás intézménye, az AfD támogatottságát, a párt ázsióját csak növelte

– mint tiltott gyümölcsét. A szavazók rákacsintanak a tiltott gyümölcsre, és mivel érdekes, ki akarják próbálni. Így van ez az AfD-vel is. Okosabb lett volna a CDU-tól, ha valamilyen formában együttműködik az AfD-vel – fogalmazott lapunknak Bauer Bence. Ezzel a CDU elvette volna az AfD varázsát, lerombolta volna az illúziókat.

Máshol is megfigyelhető, hogy az AfD démonizálása visszafelé sült el. Ulrich Sieg­mundot, az AfD szász-anhalti miniszterelnök-jelöltjét a Der Spiegel hetilap úgy mutatta be címlapján, mint „Németország legveszélyesebb jelöltjét”. A politikus ezt azonban kihasználta, a lapszámmal a kezében kampányolt, így a maga javára fordítva az eredetileg becsmérlő jelzőt.

„A CDU-nak fel kell ébrednie”

Bár az AfD-t továbbra is karanténban tartják, a tűzfal még életben van, de ahol van esély arra, hogy az AfD kormányozzon, ott két opció lehetséges. Az egyik, hogy eléri az abszolút többséget – ez Szász-Anhaltban lehetséges. – A másik forgatókönyv, hogy más pártokkal együttműködnek akár úgy, hogy formálisan nem kötnek együttműködési megállapodást, de a CDU-tól egyesek átszavaznak az AfD-s miniszterelnök-jelöltre. Sőt, ott van a BSW, Sarah Wa­genknecht pártja, amely már előzetesen jelezte, hogy ők akár tartózkodnának is a szavazáson – sorolta a lehetőségeket Bauer Bence.

Az is előfordulhat, hogy a CDU a szociáldemokratákkal, a Zöldekkel és akár a Baloldali Párttal – utóbbira egyébként szintén vonatkozik a CDU-s tűzfal – közösen próbál majd kormányt alakítani, ez azonban végképp szétfeszítheti a pártot mint politikai közösséget.

– Ráadásul ha a Baloldali Párttal összefogna a CDU, akkor a szavazóinak is világossá válna, hogy csak a jobboldal irányába érvényes az elhatárolódás, a baloldal irányába nem. Ez végképp szétfeszítheti a CDU-t, nagyon nehéz helyzetbe kerülhet, további szavazók vándorolhatnak el a párttól – jegyezte meg a szakértő. Bauer Bence arra is felhívta a figyelmet,

az elmúlt hetekben egy prominens CDU-s polgármester nyilatkozott arról, hogy tízezer eurót adományozott az AfD-nek, és egy nyílt levelet is írt, hogy azért fog szavazni az AfD-re, mert bevallása szerint elege van saját pártja politikájából.

Mint fogalmazott: a CDU-nak fel kell ébrednie és meg kell változtatnia a baloldalra tartó kurzusát.