AfDNémetországVálasztások

A tiltott gyümölcs – milyen esélyekkel indul az AfD?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Tartományi választások közelednek Németországban, Szász-Anhalt, Mecklenburg–Elő-Pomeránia és Berlin is szavazásra készül. A felmérések szerint a keleti Szász-Anhaltban kimagasló eredményt érhet el az AfD, viszont rengeteg támadás is éri a pártot, próbálják ellehetetleníteni. Vajon képes lesz kormányt alakítani, vagy a többi párt egy koalícióval ezt megakadályozza? Bosszút állnak a választól a CDU-n Friedrich Merz kancellár rossz döntései miatt? Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ Bauer Bencével, a Magyar–Német Intézet igazgatójával.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 02. 5:20
Illusztráció Fotó: HENDRIK SCHMIDT Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Politikai karantén

Amikor Friedrich Merz 2022-ben pártelnök lett, kijelentette, hogy le akarja felezni az Alternatíva Németországnak párt (AfD) támogatottságát. Ez sem sikerült. A jobboldali párt akkor tíz százalékon állt, mára ez már harmincra nőtt. A 2018-ban megfogalmazott tűzfal pedig csak megerősítette az AfD-t. 

A tűzfal a kirekesztés, a stigmatizálás intézménye, az AfD támogatottságát, a párt ázsióját csak növelte 

– mint tiltott gyümölcsét. A szavazók rákacsintanak a tiltott gyümölcsre, és mivel érdekes, ki akarják próbálni. Így van ez az AfD-vel is. Okosabb lett volna a CDU-tól, ha valamilyen formában együttműködik az AfD-vel – fogalmazott lapunknak Bauer Bence. Ezzel a CDU elvette volna az AfD varázsát, lerombolta volna az illúziókat.

Máshol is megfigyelhető, hogy az AfD démonizálása visszafelé sült el. Ulrich Sieg­mundot, az AfD szász-anhalti miniszterelnök-jelöltjét a Der Spiegel hetilap úgy mutatta be címlapján, mint „Németország legveszélyesebb jelöltjét”. A politikus ezt azonban kihasználta, a lapszámmal a kezében kampányolt, így a maga javára fordítva az eredetileg becsmérlő jelzőt.

„A CDU-nak fel kell ébrednie”

Bár az AfD-t továbbra is karanténban tartják, a tűzfal még életben van, de ahol van esély arra, hogy az AfD kormányozzon, ott két opció lehetséges. Az egyik, hogy eléri az abszolút többséget – ez Szász-Anhaltban lehetséges. – A másik forgatókönyv, hogy más pártokkal együttműködnek akár úgy, hogy formálisan nem kötnek együttműködési megállapodást, de a CDU-tól egyesek átszavaznak az AfD-s miniszterelnök-jelöltre. Sőt, ott van a BSW, Sarah Wa­genknecht pártja, amely már előzetesen jelezte, hogy ők akár tartózkodnának is a szavazáson – sorolta a lehetőségeket Bauer Bence. 

Az is előfordulhat, hogy a CDU a szociáldemokratákkal, a Zöldekkel és akár a Baloldali Párttal – utóbbira egyébként szintén vonatkozik a CDU-s tűzfal – közösen próbál majd kormányt alakítani, ez azonban végképp szétfeszítheti a pártot mint politikai közösséget. 

– Ráadásul ha a Baloldali Párttal összefogna a CDU, akkor a szavazóinak is világossá válna, hogy csak a jobboldal irányába érvényes az elhatárolódás, a baloldal irányába nem. Ez végképp szétfeszítheti a CDU-t, nagyon nehéz helyzetbe kerülhet, további szavazók vándorolhatnak el a párttól – jegyezte meg a szakértő. Bauer Bence arra is felhívta a figyelmet, 

az elmúlt hetekben egy prominens CDU-s polgármester nyilatkozott arról, hogy tízezer eurót adományozott az AfD-nek, és egy nyílt levelet is írt, hogy azért fog szavazni az AfD-re, mert bevallása szerint elege van saját pártja politikájából. 

Mint fogalmazott: a CDU-nak fel kell ébrednie és meg kell változtatnia a baloldalra tartó kurzusát.

Érdekes kérdés az is, jót tenne-e az AfD-nek, ha kormányra kerülne Szász-Anhaltban. Az AfD-nek talán hosszú távon akár haszna is lehetne abból, ha a CDU tovább diszkreditálná magát, és ők kormányoznának, az AFD-nek pedig nem kellene egy nehéz kormányalakítást kezdeményeznie. – Valljuk be, az AfD-nek nincsen olyan politikusai, akiknek komoly tapasztalatai lennének, ők valószínűleg egy improvizált kormányzatot tudnának csak vinni, amitől ők maguk is félnek – fogalmazott a szakértő. Ugyanakkor Bauer Bence szerint Szász-Anhaltban bizonyíthatna is az AfD, a tapasztalatot pedig később, az országos politikában is felhasználhatnák. 

Határozat a tűzfalról

2018-ban a CDU egy pártkonferenciáján fogadott el egy összeférhetetlenségről szóló határozatot. Ez kimondja: „A német CDU elutasítja a koalíciókat és a hasonló együttműködési formákat mind a Baloldali Párttal, mind az Alternatíva Németországért párttal.” A párton belül már egy ideje vita folyik az úgynevezett tűzfal megszüntetéséről.

Borítókép: AfD zászló (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Antal
idezojelekgyermek

A magyar jövő kulcsa

Kiss Antal avatarja

A szívhangrendelet bevezetése óta egyvalami ugrás­szerűen megnőtt. A kórházban megszült és ott hagyott gyermekek száma. Talán nem véletlen.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.