Brüsszeli milliárdok és háborús biznisz: üzleti modellként működik az ukrán válság?

Csurrannak és cseppennek a beruházások
Ha a tiszta gazdasági és segélyezési hozzájárulásokat vizsgáljuk, a tíz leginkább adakozó uniós tagállam rangsorát egyértelműen Németország vezeti, amely kétoldalú alapon már több mint tíz és fél milliárd eurót utalt át vagy kötött le közvetlenül az ukrán költségvetés támogatására. A második helyen Franciaország áll, amely a kezdeti óvatosabb megközelítése után mára az európai pénzügyi stabilitási programok egyik legfőbb politikai motorjává vált.
A harmadik helyet Olaszország foglalja el, amely a saját belső gazdasági nehézségei és magas államadóssága ellenére is milliárdos tételben garantálja az ukrán állam pénzügyi fizetőképességét. Negyedikként Hollandia következik, amely a nemzeti jövedelméhez mérten az egyik legaktívabb donor, míg az ötödik helyen Lengyelország található, amely frontországként a háború első napjától kezdve elképesztő humanitárius és menekültügyi terheket vállalt magára, miközben folyamatosan pumpálta a pénzt a szomszédos gazdaságba.
A legbőkezűbb pénzügyi partnerek listájának második felét Svédország nyitja a hatodik helyen, szorosan mögötte Dánia áll. A nyolcadik helyen pedig Spanyolország, amely a földrajzi távolság ellenére is jelentős összegeket mozgósított, utána Finnország a szomszédsági szolidaritás jegyében cselekszik, a tizedik helyet pedig Belgium foglalja el, amely egy egészen egyedi megoldást választott, és az ország területén zárolt orosz jegybanki vagyon profitjának megadóztatásából származó bevételeket irányítja át az ukrán újjáépítésre.
Mielőtt azonban feltétel nélkül elhinnénk, hogy ezek az országok tiszta áldozatot hoznak, érdemes megvizsgálni a dolgok gazdasági hátoldalát. A nemzetközi segélyezési politika ugyanis úgy működik, hogy
a Kijevnek nyújtott források hatalmas hányada valójában sosem hagyja el az adakozó országok gazdasági övezetét, vagy ha igen, megrendelések formájában szinte azonnal visszaáramlik oda. Ezzel a folyamattal azok a nyugat-európai államok járnak a legjobban, amelyeknek már a háború előtt is fejlett ipari és technológiai bázisuk volt.
Amikor egy tagállam százmillió eurós segélyt szavaz meg Ukrajnának, azt a pénzt leggyakrabban arra használják fel, hogy az adott ország saját gyáraiból vásároljanak árukat és szolgáltatásokat. Ez a körforgás valóságos gazdasági ösztönzőként működik a donorállamokban, hiszen a háború miatt felpörgetett termelés közvetlenül hazai munkahelyeket teremt, növeli a vállalati profitot, és a fizetésekből, valamint a társasági adókból származó bevételeken keresztül végül visszakerül a nemzeti költségvetésekbe.
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