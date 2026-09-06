Brüsszeli milliárdok és háborús biznisz: üzleti modellként működik az ukrán válság?

Csurrannak és cseppennek a beruházások

Ha a tiszta gazdasági és segélyezési hozzájárulásokat vizsgáljuk, a tíz leginkább adakozó uniós tagállam rangsorát egyértelműen Németország vezeti, amely kétoldalú alapon már több mint tíz és fél milliárd eurót utalt át vagy kötött le közvetlenül az ukrán költségvetés támogatására. A második helyen Franciaország áll, amely a kezdeti óvatosabb megközelítése után mára az európai pénzügyi stabilitási programok egyik legfőbb politikai motorjává vált.

A harmadik helyet Olaszország foglalja el, amely a saját belső gazdasági nehézségei és magas államadóssága ellenére is milliárdos tételben garantálja az ukrán állam pénzügyi fizetőképességét. Negyedikként Hollandia következik, amely a nemzeti jövedelméhez mérten az egyik legaktívabb donor, míg az ötödik helyen Lengyelország található, amely frontországként a háború első napjától kezdve elképesztő humanitárius és menekültügyi terheket vállalt magára, miközben folyamatosan pumpálta a pénzt a szomszédos gazdaságba.

A legbőkezűbb pénzügyi partnerek listájának második felét Svédország nyitja a hatodik helyen, szorosan mögötte Dánia áll. A nyolcadik helyen pedig Spanyolország, amely a földrajzi távolság ellenére is jelentős összegeket mozgósított, utána Finnország a szomszédsági szolidaritás jegyében cselekszik, a tizedik helyet pedig Belgium foglalja el, amely egy egészen egyedi megoldást választott, és az ország területén zárolt orosz jegybanki vagyon profitjának megadóztatásából származó bevételeket irányítja át az ukrán újjáépítésre.

A franciáknak is hatalmas biznisz fenntartani a háborús állapotot Ukrajnában (Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP)

Mielőtt azonban feltétel nélkül elhinnénk, hogy ezek az országok tiszta áldozatot hoznak, érdemes megvizsgálni a dolgok gazdasági hátoldalát. A nemzetközi segélyezési politika ugyanis úgy működik, hogy

a Kijevnek nyújtott források hatalmas hányada valójában sosem hagyja el az adakozó országok gazdasági övezetét, vagy ha igen, megrendelések formájában szinte azonnal visszaáramlik oda. Ezzel a folyamattal azok a nyugat-európai államok járnak a legjobban, amelyeknek már a háború előtt is fejlett ipari és technológiai bázisuk volt.

Amikor egy tagállam százmillió eurós segélyt szavaz meg Ukrajnának, azt a pénzt leggyakrabban arra használják fel, hogy az adott ország saját gyáraiból vásároljanak árukat és szolgáltatásokat. Ez a körforgás valóságos gazdasági ösztönzőként működik a donorállamokban, hiszen a háború miatt felpörgetett termelés közvetlenül hazai munkahelyeket teremt, növeli a vállalati profitot, és a fizetésekből, valamint a társasági adókból származó bevételeken keresztül végül visszakerül a nemzeti költségvetésekbe.