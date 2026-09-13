Nem ürül Ceuta, sátortáborokat állítanak fel több ezer migránsnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A rendőrség ma reggel megkezdte azon migránsok áthelyezését, akik eddig Ceuta utcáin tartózkodtak. A cél, hogy egy sátrakból álló új létesítménybe költöztessék őket, és véget vessenek a szabad ég alatti éjszakázásnak. Friss források szerint rengeteg migráns hivatkozik arra, hogy szexuális irányultságuk miatt üldözik őket hazájukban, ezért érkeztek Ceuta területére.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 13. 14:09
Ceuta Fotó: ANTONIO SEMPERE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Üldöztetés miatt maradnának 

Szexuális irányultságon vagy politikai meggyőződésen alapuló üldöztetés – ezeket az okokat jelöli meg a Spanyolországban maradni kívánó, Magreb-térségből érkező migránsok túlnyomó többsége a bevándorlási hatóságok és a Menekültügyi Hivatal (OAR) munkatársai által lefolytatott első interjúk során – tudta meg az El Mundo. Az ilyen eljárásokban jártas szakemberek számára a hír nem meglepő: 

A migránsok – civil szervezetek útmutatása nyomán – mindig ezt teszik: politikai vagy LMBTI-közösséghez kötődő üldöztetésre hivatkoznak 

– magyarázták a lapnak a bevándorlási ügyekkel foglalkozó rendőrségi források. Mind mondják, „civil szervezetek tanácsolják nekik ezt, vagy egymás között adják tovább az ötletet. Így próbálnak szerencsét.”

A július 30-án és 31-én történt tömeges határáttörés során Ceutába érkezett, és ott maradt 8-10 ezer migránssal folytatott első interjúk azt mutatják, hogy a politikai üldöztetés mellett az LMBTI-közösséghez tartozás miatti üldöztetés a leggyakrabban hangoztatott indok.

Marokkóban, ahonnan – és amelyen keresztül – a migránsok érkeztek, a közös megegyezésen alapuló azonos nemű szexuális kapcsolat továbbra is büntetendő, bűncselekménynek számít a homoszexualitás. A marokkói büntetőtörvénykönyv 489. cikke hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel és pénzbírsággal bünteti az úgynevezett „azonos nemű személlyel folytatott természetellenes cselekményeket”. Emellett – nem meglepő módon – a homoszexualitás továbbra is teljes mértékben tabutémának számít a marokkói társadalomban, akárcsak más muszlim országokban. A nemzetközi szervezetek egybehangzó véleménye szerint mindennaposnak számít a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés.

Ugyanakkor éppen emiatt, a bevándorlási ügyekben nagy tapasztalattal rendelkező rendőrök elmondták: 

Amikor egyesek – láthatóan rosszhiszeműen – szexuális irányultságuk miatti üldöztetésre hivatkoznak, figyelmeztetjük őket, hogy az információk eljuthatnak marokkói közösségükhöz; ilyenkor némelyek visszakoznak. Ott ugyanis így tekintenek a kérdésre. Bár a fiatalabb generációk körében ez már változóban van.

Az El Mundo arra is emlékeztet, hogy az algériaiak és a marokkóiak – akik valójában igen nagy arányban vannak jelen a Ceutában – olyan országokból érkeznek, amelyekben jelenleg nincs háború, így nehezebb politikai üldöztetésre hivatkozniuk vagy azt bizonyítaniuk.

Borítókép: Migránstábor Ceután (Fotó: AFP)

CeutamigránsSpanyolország

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekalvilág

Bűnbánat-hamisítók

Néző László avatarja

Eddig az árulókat megvetéssel nézte a normális többség. Most olyan világ jött, amikor az árulás erény, dicsőség, kérkedni kell és lehet vele, az árulók büszkén viselik bélyegüket.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.