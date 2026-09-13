Nem ürül Ceuta, sátortáborokat állítanak fel több ezer migránsnak

Üldöztetés miatt maradnának

Szexuális irányultságon vagy politikai meggyőződésen alapuló üldöztetés – ezeket az okokat jelöli meg a Spanyolországban maradni kívánó, Magreb-térségből érkező migránsok túlnyomó többsége a bevándorlási hatóságok és a Menekültügyi Hivatal (OAR) munkatársai által lefolytatott első interjúk során – tudta meg az El Mundo. Az ilyen eljárásokban jártas szakemberek számára a hír nem meglepő:

A migránsok – civil szervezetek útmutatása nyomán – mindig ezt teszik: politikai vagy LMBTI-közösséghez kötődő üldöztetésre hivatkoznak

– magyarázták a lapnak a bevándorlási ügyekkel foglalkozó rendőrségi források. Mind mondják, „civil szervezetek tanácsolják nekik ezt, vagy egymás között adják tovább az ötletet. Így próbálnak szerencsét.”

A július 30-án és 31-én történt tömeges határáttörés során Ceutába érkezett, és ott maradt 8-10 ezer migránssal folytatott első interjúk azt mutatják, hogy a politikai üldöztetés mellett az LMBTI-közösséghez tartozás miatti üldöztetés a leggyakrabban hangoztatott indok.

Marokkóban, ahonnan – és amelyen keresztül – a migránsok érkeztek, a közös megegyezésen alapuló azonos nemű szexuális kapcsolat továbbra is büntetendő, bűncselekménynek számít a homoszexualitás. A marokkói büntetőtörvénykönyv 489. cikke hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel és pénzbírsággal bünteti az úgynevezett „azonos nemű személlyel folytatott természetellenes cselekményeket”. Emellett – nem meglepő módon – a homoszexualitás továbbra is teljes mértékben tabutémának számít a marokkói társadalomban, akárcsak más muszlim országokban. A nemzetközi szervezetek egybehangzó véleménye szerint mindennaposnak számít a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés.

Ugyanakkor éppen emiatt, a bevándorlási ügyekben nagy tapasztalattal rendelkező rendőrök elmondták:

Amikor egyesek – láthatóan rosszhiszeműen – szexuális irányultságuk miatti üldöztetésre hivatkoznak, figyelmeztetjük őket, hogy az információk eljuthatnak marokkói közösségükhöz; ilyenkor némelyek visszakoznak. Ott ugyanis így tekintenek a kérdésre. Bár a fiatalabb generációk körében ez már változóban van.

Az El Mundo arra is emlékeztet, hogy az algériaiak és a marokkóiak – akik valójában igen nagy arányban vannak jelen a Ceutában – olyan országokból érkeznek, amelyekben jelenleg nincs háború, így nehezebb politikai üldöztetésre hivatkozniuk vagy azt bizonyítaniuk.

Borítókép: Migránstábor Ceután (Fotó: AFP)