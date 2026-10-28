Borítókép: Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter helyszíni szemlét tart a kongói Ituriban (Fotó: HARDY BOPE)
Európába is eljuthat az Afrikát fenyegető ebolajárvány
Európát is elérheti az Afrikában gyorsan terjedő ebolafertőzés, véli egy afrikai járványügyi szakértő. Az ebola hasonló károkat okozhat, mint korábban a Covid, csak halálozási aránya sokkal magasabb. Az illegális migrációs útvonalak fenntartása pedig tovább növeli a veszélyt, hogy Európába is bejut a halálos vírus.
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