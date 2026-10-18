Hazatérnek a szíriai menekültek, csak nem Európából

Az UNHCR összesítése szerint az Aszad-rezsim bukásától 2026 augusztusának végéig mintegy 1,8 millió szíriai tért vissza a szomszédos országokból, miközben további kétmillió, korábban Szírián belül elmenekült ember költözött vissza eredeti lakóhe­lyére. Törökországból több mint 700 ezer, Jordáni­ából pedig 220 ezer szíriai menekült tért haza.

Európában itt maradtak

Az Európai Unióból jóval kevesebben tértek vissza: 2025-ben mintegy hatezer szíriai jutott vissza Szíriába a Frontex, az unió határőrizeti ügynöksége segítségével. A tényleges szám ennél maga­sabb lehet, az önállóan hazatérőkről ugyanis nem áll rendelkezésre átfogó statisztika.

Szíriaiak Aszad bukását ünneplik a svédországi Göteborgban, 2024 decemberében. Fotó: ADAM IHSE / TT News Agency

Borítókép: Szíriaiak ünnepelnek, miután a Szíriai Demokratikus Erők összes tagját busszal evakuálták Aleppóból (Fotó: ANADOLU / KASIM YUSUF)