Hazatérnek a szíriai menekültek, csak nem Európából

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A szíriai mellett a libanoni helyzet is szerepet játszik ebben.

Magyar Nemzet
2026. 10. 18. 17:55
Szíriaiak ünnepelnek, miután a Szíriai Demokratikus Erők összes tagját busszal evakuálták Aleppóból Fotó: KASIM YUSUF Forrás: ANADOLU

Az UNHCR összesítése szerint az Aszad-rezsim bukásától 2026 augusztusának végéig mintegy 1,8 millió szíriai tért vissza a szomszédos országokból, miközben további kétmillió, korábban Szírián belül elmenekült ember költözött vissza eredeti lakóhe­lyére. Törökországból több mint 700 ezer, Jordáni­ából pedig 220 ezer szíriai menekült tért haza.

Európában itt maradtak 

Az Európai Unióból jóval kevesebben tértek vissza: 2025-ben mintegy hatezer szíriai jutott vissza Szíriába a Frontex, az unió határőrizeti ügynöksége segítségével. A tényleges szám ennél maga­sabb lehet, az önállóan hazatérőkről ugyanis nem áll rendelkezésre átfogó statisztika.

Members of the Syrian community hold Syrian opposition flags as they rally on December 8, 2024 in Gothenburg, Sweden, to celebrate the end of Syrian dictator Bashar al-Assad's rule after rebel fighters took control of the Syrian capital Damascus overnight. Islamist-led rebels toppled Syria's longtime ruler Bashar al-Assad in a lightning offensive that a UN envoy called "a watershed moment" for the nation marred by civil war. (Photo by Adam IHSE / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT
Szíriaiak Aszad bukását ünneplik a svédországi Göteborgban, 2024 decemberében. Fotó: ADAM IHSE / TT News Agency

Borítókép: Szíriaiak ünnepelnek, miután a Szíriai Demokratikus Erők összes tagját busszal evakuálták Aleppóból (Fotó: ANADOLU / KASIM YUSUF) 

szíriai menekültekLibanonSzíriaUNHCRMigrációkutató IntézetSzóljon hozzá!

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