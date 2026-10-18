Hazatérnek a szíriai menekültek, csak nem Európából

Az UNHCR összesítése szerint az Aszad-rezsim bukásától 2026 augusztusának végéig mintegy 1,8 millió szíriai tért vissza a szomszédos országokból, miközben további kétmillió, korábban Szírián belül elmenekült ember költözött vissza eredeti lakóhelyére. Törökországból több mint 700 ezer, Jordániából pedig 220 ezer szíriai menekült tért haza.
Európában itt maradtak
Az Európai Unióból jóval kevesebben tértek vissza: 2025-ben mintegy hatezer szíriai jutott vissza Szíriába a Frontex, az unió határőrizeti ügynöksége segítségével. A tényleges szám ennél magasabb lehet, az önállóan hazatérőkről ugyanis nem áll rendelkezésre átfogó statisztika.
Borítókép: Szíriaiak ünnepelnek, miután a Szíriai Demokratikus Erők összes tagját busszal evakuálták Aleppóból (Fotó: ANADOLU / KASIM YUSUF)