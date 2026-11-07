Hiába blöffölt Magyar Péter, megszületett az Európai Bizottság ítélete a migránskvótáról

Hangzatos blöff Magyar Pétertől

Magyar Péter miniszterelnök az október közepi EU-csúcs után azt nyilatkozta, jó eséllyel eltörlik a hazánkat sújtó büntetést a szolidaritás elmulasztása miatt, s közölte, a jövő évi költségvetés tervezetében nem is szerepel majd a tétel. A jelenlegi bizottsági jelentés azonban épp azt mutatja, hogy a hangzatos bejelentések ellenére a magyar kormányfő semmit nem tudott elérni Brüsszelnél a sarc enyhítésére. Meglepő lehet ugyanakkor Lengyelország esete, amely sikeresen lobbizott az Európai Bizottságnál, hogy a viszonylag védett kategóriába kerüljön, arra hivatkozva, hogy az ukrán-orosz háború hatására rengeteg ukrán menekültet szállásol el. Ugyanez a lobbizás nem sikerült Magyarországnak.