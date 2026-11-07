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Hiába blöffölt Magyar Péter, megszületett az Európai Bizottság ítélete a migránskvótáról

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Magyarország nem vett részt az uniós szolidaritási erőfeszítéseiben a migrációt illetően, állapította meg az Európai Bizottság. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, jó eséllyel még az idén eltörlik a Magyarországot sújtó egymillió eurós napi bírságot a migrációs paktumban szereplő szolidaritás elmulasztása miatt, a mostani jelentés nem ezt tükrözi.

Sitkei Levente
2026. 11. 07. 12:45
Hiába blöffölt Magyar Péter, megszületett az Európai Bizottság ítélete a migránskvótáról
Magyar Péter Brüsszelben. Fotó: NICOLAS MAETERLINCK Forrás: BELGA MAG

Hangzatos blöff Magyar Pétertől

Magyar Péter miniszterelnök az október közepi EU-csúcs után azt nyilatkozta, jó eséllyel eltörlik a hazánkat sújtó büntetést a szolidaritás elmulasztása miatt, s közölte, a jövő évi költségvetés tervezetében nem is szerepel majd a tétel. A jelenlegi bizottsági jelentés azonban épp azt mutatja, hogy a hangzatos bejelentések ellenére a magyar kormányfő semmit nem tudott elérni Brüsszelnél a sarc enyhítésére. Meglepő lehet ugyanakkor Lengyelország esete, amely sikeresen lobbizott az Európai Bizottságnál, hogy a viszonylag védett kategóriába kerüljön, arra hivatkozva, hogy az ukrán-orosz háború hatására rengeteg ukrán menekültet szállásol el. Ugyanez a lobbizás nem sikerült Magyarországnak.

migrációUrsula von dr LeyenMagyar PéterSzóljon hozzá!

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