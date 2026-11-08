Kétarcú spanyol migrációs politika: a szigetek szenvednek, Brüsszel megértő, Magyarország szolidáris

Kötelező szolidaritás az EU-ban

Az Európai Bizottság pénteki állásfoglalásában mindenesetre Spanyolországot a migráció szempontjából legnehezebb helyzetben levő tagállamok közé sorolta, indoklásul többek között a ceutai helyzetet hozta fel.

Ez azt jelenti, hogy Spanyolországnak nem kötelező részt vennie a migrációs paktum szolidaritási megoldásaiban, a többi állam feladata segíteni Madrid erőfeszítéseit a válság leküzdésében.

Az uniós tagállamok szinte mindegyike keresett olyan indokot, amivel elkerülje a migrációs paktum által lefektetett kötelező szolidaritást, a Magyar Péter vezette kormányzat azonban erre képtelen volt. Spanyolországban a kormány a migrációs válságba belebukott, az előrehozott választásokat november 29-én tartják, amely jelentős aggodalmat okoz Ursula von der Leyennek és Pedro Sáncheznek egyaránt.