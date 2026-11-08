Kétarcú spanyol migrációs politika: a szigetek szenvednek, Brüsszel megértő, Magyarország szolidáris

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Azonnali segítséget kért a Kanári-szigetek helyhatósága a spanyol kormánytól, mivel öt nap alatt összesen több mint 4500 illegális migráns érkezett a területre, amely már eddig is fokozott nyomást volt kénytelen elszenvedni. A spanyol kormány politikája kedvez a migránsoknak és a csempészeknek, miként erre a helyzetre hivatkozva tud Madrid a többi európai állam, köztük Magyarország szolidaritására számítani.

Sitkei Levente
2026. 11. 08. 14:08
Kétarcú spanyol migrációs politika: a szigetek szenvednek, Brüsszel megértő, Magyarország szolidáris
Fotó: ANTONIO SEMPERE Forrás: AFP

Kötelező szolidaritás az EU-ban

Az Európai Bizottság pénteki állásfoglalásában mindenesetre Spanyolországot a migráció szempontjából legnehezebb helyzetben levő tagállamok közé sorolta, indoklásul többek között a ceutai helyzetet hozta fel. 

Ez azt jelenti, hogy Spanyolországnak nem kötelező részt vennie a migrációs paktum szolidaritási megoldásaiban, a többi állam feladata segíteni Madrid erőfeszítéseit a válság leküzdésében.

 Az uniós tagállamok szinte mindegyike keresett olyan indokot, amivel elkerülje a migrációs paktum által lefektetett kötelező szolidaritást, a Magyar Péter vezette kormányzat azonban erre képtelen volt. Spanyolországban a kormány a migrációs válságba belebukott, az előrehozott választásokat november 29-én tartják, amely jelentős aggodalmat okoz Ursula von der Leyennek és Pedro Sáncheznek egyaránt. 

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Kellő tisztelettel ezek után csak arra kérném a most a kultúra haláláról visongókat, hogy nézzenek bele egy parlamenti közvetítésbe.

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