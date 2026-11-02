Magasan jegyezve – ezért gondoltak Orbán Viktorra lehetséges ENSZ-főtitkárként

Kiss Rajmund diplomáciai szakértő. Forrás: MCC

Orbánról az ellenségei sem állítják, hogy ne tudna nagy stratégiákban gondolkodni, valamint ne keresett volna fel kormányfősége húsz éve alatt rengeteg kisebb országot is, ahol szintén megismerhették őt. Mindeközben a világot az elmúlt években két nagy konfliktuszóna elhúzódó háborúi sújtják, és nem látszik, hogyan, mikor lehetne lezárni őket. Orbánt Trump meghívta az általa életre hívott Béketanácsba is.

Hogyan döntenek?

Orbán Viktor szempontjából kedvezőnek tűnik, hogy a leendő főtitkár kiválasztásának folyamata ha nem is feneklett meg, de jelenleg nehézségekbe ütközött. Az elmúlt hónapokban New Yorkban a Biztonsági Tanács tagjai – amely az öt állandó tag (Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, Oroszország) vétójoga mellett majd egy személyt javasol a közgyűlésnek elfogadásra – meghallgatásokat és próbaszavazásokat tartott, de ezek során egy konszenzusos jelölt sem emelkedett ki a többiek közül. Egyesek vissza is léptek. Szinte biztosan állíthatjuk továbbá, Orbán Viktorral ellentétben egy sincs közöttük, aki a jelenlegi amerikai, francia, kínai és orosz elnök személyes ismerőse lenne – és akkor még csak az állandó BT-tagok vezetőit említettük. A megméretésen indulók közül a legismertebb név Michelle Bachelet egykori chilei elnök volt, akit hazája mellett Brazília és Mexikó jelölt, de az új, jobboldali chilei vezetés megvonta a támogatást a baloldali politikustól, akit amerikai vétó is fenyegetett, végül visszalépett. A most is versenyben lévők közül az utóbbi hónapokban Rebeca Grynspan, az ENSZ-fórumokon komoly tapasztalattal rendelkező volt Costa Rica-i alelnök emelkedett ki – Chile mellett Costa Rica is fejlett demokrácia –, de azért nem elég meggyőzően – kevésbé, mint húsz éve Ban vagy egy évtizede Guterres. Noha a patthelyzethez közeli állapot mellett informálisan egy-egy európai nevet is bedobnak már – lássuk be, sem Nikolaj Mladenov bolgár exkülügyminiszter, sem Sigrid Kaag volt holland kormányfőhelyettes neve nem Orbánéval egy szinten rezonál a világpolitikában –, a fentebb említett két hivatalos jelölt személye is mutatja: elsősorban az e vonatkozásban 35 éve mellőzött latin-amerikai–karibi térségből keresnek új főtitkárt, mégpedig szintén elsősorban nőt. (Jelölték időközben Lána Zaki Nuszejbe palesztin származású egyesült arab emírségekbeli diplomatát is.)