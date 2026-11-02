Magasan jegyezve – ezért gondoltak Orbán Viktorra lehetséges ENSZ-főtitkárként

Tesszük ehhez hozzá: miközben a washingtoni, pekingi és moszkvai döntéshozókat Orbán az EU-n belüli csatározásai alighanem kevéssé foglalkoztatták, nagy figyelmet keltett a kormányfő 2024. júliusi – a magyar uniós elnökség elejére időzített – meglepetéskörútja, amikor is békemissziója keretében előbb Volodimir Zelenszkij ukrán, majd Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökhöz látogatott el, végül Donald Trump amerikai elnököt is felkereste úgy, hogy előtte a NATO-csúcsot is megjárta.
Futballnyelven szólva: Orbán Viktor lát a pályán. Nemcsak keresztény, konzervatív, patrióta politikát folytat Magyarországon, de előre látta, mivel jár a 2015-ös migrációs válság, tisztában van a világ erőközpontjaival, nem azt mondta, Nyugat helyett Kelet, hanem Nyugat és Kelet. A külföldi útjai is ezt bizonyítják
– teszi hozzá Kiss Rajmund nagykövet, diplomáciai szakértő, akitől szintén azt kérdeztük: a volt kormányfő milyen kvalitásaira gondolhatott az, akiben először merült fel a főtitkári jelölés ötlete. „A Trumphoz kötődő MAGA-mozgalom jó jelöltnek tartja Orbán Viktort; indoklásukban a migrációval, a civil szervezetekkel és a sajtóval kapcsolatos politikáját, valamint az intézményi konfliktusokban szerzett tapasztalatát emelték ki”, írta laptársunk, a Világgazdaság.