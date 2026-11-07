Riasztó jövőkép: az internetes rendszerek mindegyike veszélyt rejthet
Összehangolt támadássorozatnak tűnik az a rendszeresnek mondható kísérlet, hogy egyes szupermarketek hűtőrendszereit megtámadták ismeretlenek interneten keresztül. Szakértők szerint ez egyelőre próba, amellyel kipuhatolják a rendszerek gyenge pontjait és az arra adott válaszokat, a valódi támadás minden általunk ismert mindennapi helyzetet felforgathat.
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