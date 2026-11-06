Stílusváltás Rómában: a feketét rózsaszínre cserélte Armani hűséges katonanője + galéria

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Kívülállóból az európai politikai elit meghatározó alakjává vált, ami az öltözködésén is nyomot hagyott. Íme Giorgia Meloni stílusevolúciója!

Szalai Laura
2026. 11. 06. 4:50
Stílusváltás Rómában: a feketét rózsaszínre cserélte Armani hűséges katonanője + galéria
Giorgia Meloni olasz kormányfő Fotó: ANDREA CALANDRA Forrás: Middle East Images

A most 49 éves Meloni női politikusként ért el példátlan karriert először a hagyományosan maszkulin, hierarchikus olasz jobboldalon, majd az országos, valamint az ­uniós és nemzetközi politikában. Persze Brüsszelben nem állt mindig olyan jól a szénája, mint napjainkban: 2022-es hivatalba lépésekor az Európai Unió vezetői borítékolták, hogy újabb szélsőjobboldali politikus érkezik a klubba, és garantált az ország demokratikus leépülése, az uniós fősodorral való szembehelyezkedése. 

Az évek során azonban Meloni fokozatosan középre húzó politikájával átment a brüsszeli rostán, és az olasz politikát is átformálta, önmagát helyezve a középpontba. Ezzel párhuzamosan az öltözködése is átalakult, mostanra pedig hasonlóan ikonikus megjelenést tudhat magáénak, mint kancellári évei alatt Angela Merkel – senkinek nem kell bemutatni a Mutti háromgombos blézereit, amelyeket egyenes szabású, sötét nadrágokkal és lapos sarkú cipővel viselt.

Megmozdult a divatvilág 

Az olasz miniszterelnök kezdettől fogva az a politikus, aki ruhatárának megválasztásával egyúttal politikai identitását is kifejezi. 2008-ban, amikor Silvio Berlusconi miniszterelnök ifjúsági miniszternek kérte fel, korábbi, aktivista korszakának lázadó, szinte kizárólag fekete darabokból és bakancsokból álló ruhatárát lecserélte; miniszterként rendszeresen nadrágkosztümöket viselt, gyakran választotta a szürke színt vagy egyszerűen csak fehér inget párosított fekete nadrággal.

Csaknem tizenöt évvel később, a 2022-es választással aztán elérkezett Meloni nagy pillanata, ami még a divatvilágot is politikai aktivizmusra sarkallta. Pierpaolo Piccioli, a Valentino luxusdivatház tervezője a voksolást megelőzően szokatlan módon arról értekezett, hogy Meloni és a jobboldal előretörésével az olasz társadalom a homofóbia, a kirekesztés és a merev dogmák irányába léphet vissza, Donatella Versace pedig a választást követően szólalt fel, mondván, Meloni hatalomra kerülése veszélyezteti az emberi jogokat, különösen az ­LMBTQ-közösségéit. A politikusnő ízlését is érték rosszmájú megjegyzések: Maria Grazia Chiuri, a Dior kreatívigazgatója például azt fejtegette: a fejében nincs konkrét stratégia, nem ismeri a divat nyelvét, és találomra választja ki a neki tetsző ruhákat.

Nem volt azonban mindenki ennyire hangos és kritikus: a tavaly elhunyt legendás divattervező, Giorgio Armani sosem artikulálta politikai véleményét. Nem csak Meloni esetében tartózkodott ettől: amikor Donald Trump 2017-es elnöki beiktatásakor számos amerikai és nemzetközi divattervező politikai okokból nyilvánosan megtagadta Melania Trump leendő first lady öltöztetését, Armani határozottan szembement a bojkottal.

A Women’s Wear Dai­ly lapnak kijelentette: egy divattervező feladata egyszerűen az emberek felöltöztetése, ez a munka pedig túlmutat a politikán.

(FILES) Itlian Fashion designer Giorgio Armani poses before the inauguration of his shop in the Diagonal avenue of Barcelona, on September 16, 2003. Italian fashion great Giorgio Armani has died at the age of 91 "surrounded by his loved ones", his company said on September 4, 2025. (Photo by Cesar RANGEL / AFP)
Fotó: CESAR RANGEL / AFP

Az Armani divatház egyébként Meloni nagy kedvencének számít. Miniszterelnökként az első hivatalos munkanapján, 2022. október 23-án Giorgio Armani nadrágkosztümöt viselt mind a kormányülésen, mind a miniszterelnöki átadás-átvételen a leköszönő Mario Draghi társaságában, majd november elején az első brüsszeli útjára is e kollekció ruháiból választott. Az elköteleződés azóta is töretlen, rendszeresen viseli a tervező darabjait, s választása más szempontból is szimbolikusnak tekinthető. Vanessa Friedman, a The New York ­Times divatkritikusa rámutatott, az Armani zászlóshajónak számít a „power dressing”, azaz a hatalmat és tekintélyt sugárzó öltözködés világában; e fogalom az 1970-es években jelent meg, John T. Molloy divattanácsadó tette ismertté többek között az amerikai piacon megjelent Dress for Success (Öltözködj a sikerért!) című könyvével, amelyben egyfajta üzleti „egyenruhát” javasolt a nőknek a vállalati érvényesüléshez.

A stílus fénykora az 1980-as évekre tehető, amikor a nők nagy számban jelentek meg a férfiak által uralt vállalati szférában és a nagypolitikában, a nadrágkosztüm pedig a tekintély demonstrálásának eszközévé vált.

Giorgio Arma­ninak kulcsszerepe volt ebben a folyamatban, hiszen a divatház védjegyévé vált az öltöny, amelynek viselését aztán a nők számára is lehetővé tette.

Italy's Prime Minister Giorgia Meloni arrives to attend the MED9 summit in Split on October 7, 2026, where the leaders of nine EU nations and invited leaders are gathering. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Harcos pasztellszínekben

Míg Meloni eleinte egyértelműen a sötét darabokat részesítette előnyben, a stílusevolúciója során mostanra jóval lágyabbá vált a megjelenése.

A világosabb színek hűséget, gyengédséget és lágyságot sugallnak. Ezek viselésével az ember befogadóbbnak tűnik

– fogalmazott az átalakulással kapcsolatban az AP-nek Michela Bonafoni, a firenzei Unicollege oktatója. Valóban, Melonit az utóbbi években gyakran látni krém, bézs, rózsaszín és más visszafogott, pasztellárnyalatú, bő szárú kosztümökben, amelyeket többnyire magas sarkú cipővel párosít – ami a 163 centiméteres magasságával szintén tudatos stratégia. 

Emlékezetes volt a megjelenése pél­dául a pugliai G7-csúcstalálkozón, amelyen egy pasztellrózsaszín blézerben és palazzo­nadrágban üdvözölte hazájában a világ vezetőit. Ekkorra már érzékelhetően magabiztosabban mozgott a nemzetközi porondon; a találkozót 2024-ben, az EP-választásokat követően tartották, amelyen Meloni pártja erős felhatalmazást kapott. Mostanra a kormányfőt az európai politika egyértelműen befogadta és elismeri: miközben az évek során odahaza konzervatív, többek között migrációellenes politikát folytatott, az Európai Unióval szemben pragmatikus megközelítést alkalmazott, és Ukrajna egyik legelszántabb támogatójává vált. Sőt, több kulcsfontosságú európai uniós ügyben nyílt bírálatot fogalmazott meg Trumppal szemben, ami ugyancsak meghozta gyümölcsét a megítélését illetően.

Ugyanakkor tény: Meloni esetében a lágyabb megjelenés és a politikai stílusváltás sokkal inkább a pragmatizmus, semmint a behódolás politikájának eszköze. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint egy emlékezetes diplomáciai momentum: Meloni a franciaországi Evian-les-Bains-ben idén megrendezett G7-csúcstalálkozón egy bézs színű öltönyben és hozzá illő nyakkendőben jelent meg, amit Friedrich Merz nem hagyott szó nélkül. A bekapcsolva felejtett mikrofonok rögzítették, amint a német kancellár szóvá teszi neki formabontó választását, mire Meloni úgy reagált: a nyakkendő miatt nyugodtan tekintheti őt harcosnak.

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„Kicsi és törékeny”

Noha a 2025-ben elhunyt Giorgio Armani tartózkodott a politikai véleménynyilvánítástól, amikor a 2024-es milánói divathéten megkérdezték tőle, mi a véleménye Giorgia Meloni miniszterelnökről, nem tudta véka alá rejteni a határozottsága iránti csodálatát. – Úgy gondolom, a személyiségének vannak fontos elemei – fogalmazott, majd arra utalt: szerinte a kormányfőben megvan az a fajta politikai kurázsi, amely a férfiak uralta politikai arénában elengedhetetlen. Azt azonban leszögezte, hogy a kormánya által alkalmazott politikához és stratégiákhoz nem igazán ért. „Néha zavar, amikor olyan kicsinek és törékenynek látom őt Európában a sok szoborszépségű, elegáns úriember között; ott áll a kis kosztümkabátjában, de gyönyörű arca van – tette hozzá Armani.

 

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