Stílusváltás Rómában: a feketét rózsaszínre cserélte Armani hűséges katonanője + galéria

A most 49 éves Meloni női politikusként ért el példátlan karriert először a hagyományosan maszkulin, hierarchikus olasz jobboldalon, majd az országos, valamint az ­uniós és nemzetközi politikában. Persze Brüsszelben nem állt mindig olyan jól a szénája, mint napjainkban: 2022-es hivatalba lépésekor az Európai Unió vezetői borítékolták, hogy újabb szélsőjobboldali politikus érkezik a klubba, és garantált az ország demokratikus leépülése, az uniós fősodorral való szembehelyezkedése.

Az évek során azonban Meloni fokozatosan középre húzó politikájával átment a brüsszeli rostán, és az olasz politikát is átformálta, önmagát helyezve a középpontba. Ezzel párhuzamosan az öltözködése is átalakult, mostanra pedig hasonlóan ikonikus megjelenést tudhat magáénak, mint kancellári évei alatt Angela Merkel – senkinek nem kell bemutatni a Mutti háromgombos blézereit, amelyeket egyenes szabású, sötét nadrágokkal és lapos sarkú cipővel viselt.

Megmozdult a divatvilág

Az olasz miniszterelnök kezdettől fogva az a politikus, aki ruhatárának megválasztásával egyúttal politikai identitását is kifejezi. 2008-ban, amikor Silvio Berlusconi miniszterelnök ifjúsági miniszternek kérte fel, korábbi, aktivista korszakának lázadó, szinte kizárólag fekete darabokból és bakancsokból álló ruhatárát lecserélte; miniszterként rendszeresen nadrágkosztümöket viselt, gyakran választotta a szürke színt vagy egyszerűen csak fehér inget párosított fekete nadrággal.

Csaknem tizenöt évvel később, a 2022-es választással aztán elérkezett Meloni nagy pillanata, ami még a divatvilágot is politikai aktivizmusra sarkallta. Pierpaolo Piccioli, a Valentino luxusdivatház tervezője a voksolást megelőzően szokatlan módon arról értekezett, hogy Meloni és a jobboldal előretörésével az olasz társadalom a homofóbia, a kirekesztés és a merev dogmák irányába léphet vissza, Donatella Versace pedig a választást követően szólalt fel, mondván, Meloni hatalomra kerülése veszélyezteti az emberi jogokat, különösen az ­LMBTQ-közösségéit. A politikusnő ízlését is érték rosszmájú megjegyzések: Maria Grazia Chiuri, a Dior kreatívigazgatója például azt fejtegette: a fejében nincs konkrét stratégia, nem ismeri a divat nyelvét, és találomra választja ki a neki tetsző ruhákat.