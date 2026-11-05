Trump és az új kongresszus: az alábbi ügyekben máris borítékolható a konfliktus

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Januártól egymásnak feszül Washingtonban a két hatalmi ág.

Szőcs László
2026. 11. 05. 12:15
Trump és az új kongresszus: az alábbi ügyekben máris borítékolható a konfliktus
Donald Trump amerikai elnök Fotó: ANDREW THOMAS Forrás: NurPhoto
DETROIT, UNITED STATES - NOVEMBER 3: Senator Elissa Slotkin speaks during the Michigan Democratic Party's election night watch party in Detroit, Michigan, United States, on November 3, 2026. Katie McTiernan / Anadolu (Photo by Katie McTiernan / Anadolu via AFP)
Elissa Slotkin Fotó: KATIE MCTIERNAN / ANADOLU

2. Pete Hegseth védelmi (a Trump kormány új szóhasználata szerint hadügy-) miniszter politikája, különösen az iráni háború kezelése. Ezzel kapcsolatban már impeachment, azaz közjogi felelősségre vonás lehetősége is felmerült vele szemben; igaz, elmozdításához a demokratáknak önmagukban nem lesz minősített, kétharmados többségük. 

3. A bevándorlásellenes hatóság fellépései, a törvénytelen bevándorlók kitoloncolásának végrehajtása. 

4. Ahogy Hegseth elmozdításának esetleges kísérlete is felettébb bizonytalan, Trumpé is az lenne hivatali idejének 2029 januári lejárta előtt — ehhez az elnökkel szemben álló republikánusokat is meg kellene nyerniük, legalább 12-t. De vannak radikális képviselők, akik megpróbálnák azért — mint például Alexandria Ocasio-Cortez. Trumppal kapcsolatban a demokraták két impeachment-próbálkozása is sikertelenül végződött korábban.  

House Lawmakers Work On Continuing Resolution To Fund The Government
Alexandria Ocasio-Cortez demokrata képviselő. Fotó: ANNA MONEYMAKER

Nem tudják „vétózni a vétót”

Ugyanakkor a demokraták más vonatkozásokban is akadályozhatják Trump politikáját — például blokkolhatják a kinevezéseit nagyköveti posztokra (ez potenciálisan a Budapestre kiszemelt Benjamin Landát is érintheti, akinek elakadt a jóváhagyási folyamata) vagy a legfelsőbb bíróságra. 

De a gyakran elnöki rendeletekkel kormányzó Trump is visszavághat: megvétózhatja a kongresszus által hozott jogszabályokat, amit a demokraták mindkét házban úgynevezett szupertöbbséggel felülírhatnának ugyan, de ilyennel keddi nagy választási győzelmük dacára sem rendelkeznek. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: ANDREW THOMAS / NurPhoto) 

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Bartha Misi bácsi hídja, Krasznahorkai árka

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Az ízig-vérig magyar Bartha Mihály 20 évesen élte át az úzvölgyi csatát, ahol a betörő szovjet és az átállt román csapatok ellen védte ő is a hazát.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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