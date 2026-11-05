Trump és az új kongresszus: az alábbi ügyekben máris borítékolható a konfliktus

Elissa Slotkin Fotó: KATIE MCTIERNAN / ANADOLU

2. Pete Hegseth védelmi (a Trump kormány új szóhasználata szerint hadügy-) miniszter politikája, különösen az iráni háború kezelése. Ezzel kapcsolatban már impeachment, azaz közjogi felelősségre vonás lehetősége is felmerült vele szemben; igaz, elmozdításához a demokratáknak önmagukban nem lesz minősített, kétharmados többségük.

3. A bevándorlásellenes hatóság fellépései, a törvénytelen bevándorlók kitoloncolásának végrehajtása.

4. Ahogy Hegseth elmozdításának esetleges kísérlete is felettébb bizonytalan, Trumpé is az lenne hivatali idejének 2029 januári lejárta előtt — ehhez az elnökkel szemben álló republikánusokat is meg kellene nyerniük, legalább 12-t. De vannak radikális képviselők, akik megpróbálnák azért — mint például Alexandria Ocasio-Cortez. Trumppal kapcsolatban a demokraták két impeachment-próbálkozása is sikertelenül végződött korábban.