A győri filharmóniával lép fel Rick Wakeman

A több mint ötven éve aktív angol billentyűs a Yes klasszikus felállásának tagja, de már az 1970-es évek óta aktív szólóban is: saját neve alatt is bő kilencven albumot adott ki, melyekből világszerte több mint ötvenmillió darab kelt el. A mostani koncert programjában a régi szólólemezek ­dalai mellett a Yes legnagyobb slágerei is elhangzanak majd, méghozzá szimfonikus hangszereléssel, hiszen Wa­keman mellett a győri filharmonikusok is közreműködnek. Az Orchestral Rick nevű műsort karmesterként Guy Protheroe vezényli majd a ­Richter János Hangverseny- és Konferenciateremben.

Borítókép: Rick Wakeman (Fotó: Lee Wilkinson)