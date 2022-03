Történelmi filmek, drámák, vígjátékok a 12. Frankofón filmnapokon

Pascale Andréani budapesti francia nagykövet asszony örömét fejezte ki, hogy újra együtt ünnepelhetjük március 20-án a frankofónia nemzetközi napját. Ez a tizenkettedik alkalom, kilenc nagykövetség részvételével. Kiemelte, hogy a frankofónia a francia nyelven túl a többnyelvűségért száll síkra. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és a frankofón ügyekért felelős miniszteri biztos nevében Altnéder Miklós János, a Külgazdasági és Külügyminisztérium frankofón ügyekért felelős koordinátora kapott szót. Elmondta, hogy a magyarok tisztelik a frankofón kultúrát. Egy magyar filmet vetítenek a tíz nap során francia feliratozással, az 1945 címűt, amely a magyar történelem egyik nehéz időszakát mutatja be. Az idei fesztiválon részt vevő frankofón diplomáciai képviseletek részéről Siegfried Peinen, a Belga Királyság nagykövete és Jean-Francois Paroz, Svájc budapesti nagykövete mondott köszöntőt. Végül Pierre Pedico, a Francia Intézet igazgatója ismertette az idei programot. Elmondta, hogy a filmvetítések mellett koncertek, színházi előadások, irodalmi rendezvények, versenyek és kiállítások színesítik a Frankofón fesztivál programját. A mozivásznon többek közt olyan régi kedvenceinket láthatjuk viszont, mint Catherine Deneuve, Sophie Marceau, Gérard Depardieu, a rendező Francois Ozon, a francia–olasz Valeria Bruni-Tedeschi vagy az angol Tim Roth, a nemrégiben elhunyt Gaspard Ulliel; és olyan új csillagokat is láthatunk ragyogni, mint Benjamin Voisin, Damien Bonnard, Xavier Dolan, vagy a francia film vitathatatlan ifjú sztárja, Virginie Efira, aki a válogatás három filmjében is főszerepet alakít.

Az esemény nyitófilmje Francois Ozon legújabb alkotása, a tavaly Cannes-ban debütált, március végén forgalmazásba kerülő Minden rendben ment, melyet március 17-én, 20 órakor vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban André Dussollier-val és Sophie Marceau-val a főszerepben. Március 18-án a Toldi moziban kezdődik a Horror filmmaraton, másnap a Laurent Garnier: off the record című film vetítése után pedig electro party lesz a Toldi moziban.

A 12. Frankofón filmnapokon a francia filmek mellett szerepel egy-egy belga, svájci, tunéziai, marokkói és kanadai alkotás is. Mia Hansen-Love-nak a cannes-i versenyprogramban debütált filmje, a Bergman szigete Tim Rothszal a főszerepben; Jacques Audiard szintén Cannes-ban bemutatott, négy önmagát kereső fiatal történetét ábrázoló, szexualitással átszőtt Ahol a nap felkel Párizsban című alkotása; a Cannes-ban Queer Pálma-díjjal értékelt Intenzív találkozások című vígjáték, a startupok „coolságát” könyörtelen humorral kikezdő Foglalkozása: szülő című vígjáték, valamint A kis Nicolas és az elveszett kincs című családi film a későbbiekben hazai forgalmazásba kerülnek.

A filmnapok részletes programja ITT elérhető.

Borítókép: A 12. Frankofón filmnapok sajtótájékoztatója (Fotó: Bényei Adrienn)