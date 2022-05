Nyárközepi zenei zsongás

A Fesztivál Akadémia Budapest ötlete még 2002-ben merült fel. Akkor fogalmazódott meg a gondolat: szerencsés volna Budapest számára, ha nyaranta egy kamarazenei fesztiválnak adna otthont a Zeneakadémia, ha a nyári hónapokban a patinás épület élettel, a főváros szíve pedig zenével telne meg – olvashatunk az előzményekről a fesztivál honlapján. Azóta valóban a nyári hónapok egyik legizgalmasabb kulturális rendezvényévé fejlődött a kamarazenei fesztivál.

A szerdai sajtótájékoztatón a szervezők az idei programokat ismertették. Az esemény minikoncerttel kezdődött majd Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár köszönte meg ezt az egyedülálló kezdeményezést.

Nagyon hiszek az egy térben megélt katarzis összetartó erejében– kezdte az államtitkár, majd arról beszélt, mennyire fontos, hogy művészeink az összegyűjtött tanításokat, tudásfoszlányokat, érzelmeket, intuíciókat megmutathassák és visszaadhassák annak a közösségnek amelytől kapták: a nemzetnek, a világnak.

Érdemes hangsúlyozni az utolsó gondolatot, igen, a világnak, hiszen a Fesztivál Akadémia Budapest – amelyen nemzetközileg elismert művészek is részt vesznek – a magyar zenei élet jó hírét is elviszi szerte a nagyvilágba.

Klasszikus zenei koncertek, hegedűverseny, mesterkurzus, akkreditált pedagógus továbbképzés és tematikus napok találhatóak a programkínálatban.

Tizenegy világszínvonalú klasszikus zenei koncert várja az érdeklődőket. Több mint negyven hazai és nemzetközi klasszikus zenész különböző formációkban lép színpadra. A társművészetek szintén helyt kaptak a programban. Ilyen például a július 15-ei nyitóelőadás a Zeneakadémia Nagytermében, melyben népszerű színművészek (Molnár Piroska, Bezerédi Zoltán, ifj. Vidnyánszky Attila és Kelemen Hanna) is részt vesznek.

A tematikus napok szintén igazi összművészeti csemegék. Ráadásul nemcsak a műsorok, hanem a helyszínek terén is sokszínű lesz a fesztivál: többek között a margitszigeti Kristály Színtéren, a Domonkos-rendi apácakolostorban, a Zeneakadémián, a Magyar Zene Házában, a karmelita kolostorban. Július 17-én a Városligetbe költözik a fesztivál. Este a Széchenyi fürdő ad otthont a medencés koncertnek, ahol a hallgatók a vízből élvezhetik a zenét. Másnap cseh nap veszi kezdetét, ahol a filmművészet és a gasztronómia is kitüntetett figyelmet kap. Július 21-én a Margitszigeten pedig a gyerekprogramoké lesz a főszerep.

A szakmabeliek a világ minden tájáról érkező művészek, legendás professzorok, többek között Kurtág György és Eberhard Feltz mesterkurzusain vehetnek részt. Emellett kitüntetett figyelemben részesülnek a jövő zenészgenerációját nevelő pedagógusok, akiknek ingyenes, 30 pontos akkreditált továbbképzési lehetőséget biztosít a fesztivál.

Persze a július 15–24. között várható nagyszabású rendezvény mégis elsősorban a klasszikus zenei élményre vágyó közönségé lesz. Nekik szól az a lehetőség is, hogy csatlakozva a FAB baráti körhöz, kedvezményesen válthatják meg a belépőjegyeiket, melyről a honlapon találhatnak bővebb információt.

Borítókép: Kelemen Barnabás és Kokas Katalin (Fotók: Emmer László)