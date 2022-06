Itt forgott – Főszerepben Magyarország, 23. rész

A film elején a gödöllői HÉV-en együtt utazunk a kamerával, amely időként kíváncsiskodóan belefeledkezik az utasok privát szférájába, ezzel megtörve a monoton zötykölődést. Néhány perccel később már Gödöllőn vagyunk, ahová főszereplőnk is megérkezett. A kis Valentinót egy amatőr színész, Opoczki János alakította, aki a szereplőválogatásra csupán az ismerősét kísérte el, ám végül a rendező őt választotta ki a szerepre. A történeti idősíkban még csak kora délelőtt járunk, de már érezhető az a totál érdektelenség, közömbösség, ami hősünket körbeveszi. A Szabadság téren unottan támaszkodik egy reklámoszlopnak, illetve üldögél a HÉV-állomás korlátján. A következő beállításban forgatási helyszínként feltűnik a Hamvay-kúria, ami most városi múzeumként ad helyet a különféle kulturális kiállításoknak. A kúria Gödöllő legrégebbi épülete, amelyet 1662-ben építtetett az akkori földbirtokos, Hamvay Ferenc. Mai formáját a 18. század közepén, Grassalkovich Antal idején nyerte el. Később a Grassalkovich család felépítette az átellenben található kastélyt, így a ház lassan kiszolgálóépületté alakult át. Előbb fogadó, majd gyógyszertár is működött benne. A 19. század elejétől kezdve pedig már kaszinóként is ismert volt az akkor már emelettel is kibővített építmény. De tartottak itt különféle fogadásokat és zenei koncerteket is. 1916-tól a minorita rend által felügyelt gimnáziumként működött tovább. Sőt akkortól már a földszinten megtalálható volt a városi filmszínház terme is. A második világháborút követően polgári iskola, később általános iskola nyílt itt. Végül a 70-es évektől biztosított helyet a város helytörténeti gyűjteményének. A film idevonatkozó jelenetében az épület maga a szürke valóság volt lepusztult és rendezetlen környezetével. Ám az évtizedek alatt a változások a szépen felújított belső udvar mellett egy hétvégenként működő piacteret is idevarázsoltak a helyieknek. A film sztorijában Valentino itt találkozik Józsi bával, akinek innentől hivatalos gépkocsikísérőként segédkezik. Egy kanyarral később ellenben már Fóton vagyunk, ahol a Moszkvicsot közúti ellenőrzésnek vetik alá. Érdekesség, hogy az autót nem rendőrök, hanem a közlekedési minisztérium civil ruhás közúti ellenőrei vizsgálják, akik akkoriban jogosak voltak bármikor leinteni és ellenőrizni a gépkocsik vezetőit, legyen szó személy- vagy éppen teherautóról. A jelenet elkapott pillanatát tehát a fóti Fáy téren kell keresni. Innen meglehetősen nagyot ugrik a film következő helyszíne, hiszen Valentino a rá bízott pénzzel egy ferencvárosi postahivatalt keres fel. A már lebontott egykori 94-es posta a Gubacsi úton állt. A minden mindegy alapon meghozott döntésével és az elrakott pénzzel Valentino a szabadság útját keresi. A Bosnyák téren egy mozgó hírlapárusnál egy feketén kínált külföldi magazint vásárol, majd a József és a Práter utca sarkán lévő Ofotért üzletben menő napszemüvegre költi el a pénz egy részét.

Mára a film egyik ikonikus képsora lett az a pár másodperces jelenet, amit Jeles itt rögzített. A kirakaton keresztül egy megbabonázott tekintetű fiatalembert látunk, aki hintázó merevséggel bámul valamit. Ez a valami pedig egy pénztárcára ragasztott női arckép, amelyet ha különböző irányból nézünk, akkor úgy tűnik, mintha éppen kacsintana ránk. A rendező az ötletet az 1974-es vizsgafilmjéből mentette át. A Vasárnap április 12. című dokumentumfilmben ugyanis már szerepel egy hasonló, többdimenziós megoldással készült fotó. A film főszereplője a boltból kilépve azonban nem erre figyel, hanem azt nézi, hogy mikor lesz szabad a szemben álló Zsiguli taxi. Az idős taxisofőr igen gyanúsan méregeti a fiút, és meglehetősen bizonytalan abban, hogy tud-e fizetni. Ám Valentino a Dohány utca 88. címre viteti magát, ahol kiderül, hogy betegeskedő édesanyja lakik. A fiú egy tálca krémest visz magával, majd nem sokkal később kifizeti a bizalmatlan taxist a Dohány és a Szövetség utca sarkán. Hamarosan feltűnik Erzsébetváros egyik legszebb része, a Rózsák tere, háttérben az Árpád-házi Szent Erzsébet-templommal. A tér és közvetlen környéke régóta kedvelt filmforgatási helyszín. Az itt lakóknak manapság már szinte megszokottak a forgatások, a filmes felvonulások. A kis Valentino óta számos nemzetközi produkció és filmsztár (Angelina Jolie, Brad Pitt, Rowan Atkinson) is megfordult erre, de Jeles András filmjének készítése előtt pár évvel például egy hollywoodi legenda, Richard Burton is forgatott itt a Kékszakáll (Bluebeard) című filmben. Valentino az itt látható jelenetben semmitmondóan egy padon fekve bámulja azt a lángoló utcai szemeteskukát, amit pár másodperccel korábban maga gyújtott lángra. Az elégő kabátja és kuka metaforikusan jelzi, hogy a fiú önként leszámol egykori énjével. Következő helyszínünk az egykori Híradó–Horizont mozi a körút sarkán. A filmszínház helyén ma egy kávézó üzemel.

Valentino útja innen a budai Várba vezet, mégpedig egy elegáns hotelbe. A budai Várnegyed közepén, a Mátyás-templom szomszédságában 1976. december 31. óta várja a vendégeit a Hilton Budapest szálloda. A második világháború következtében romos területen az építkezést megelőző régészeti munkálatok öt évig tartottak. A tervek alapján a középkori jezsuita kolostor és domonkos rendi templom egykori romjait egy modern hotellel egészítették ki. Az ötcsillagos szálloda komoly elvárásoknak megfelelve működik, nem csoda, hogy számos filmcsillag fordult már meg az épületben. A Hilton az a fajta filmes „ház”, ahol bár forgatnak is, de leginkább az ott megszálló, megforduló hírességek sora jelenti az attrakciót. Az első filmes kötődés a szálloda életében az 1977-ben nagyrészt Budapesten készített Koldus és királyfi című amerikai szuperprodukció volt. A kosztümös film sztárjai, Mark Lester, Oliver Reed, Raquel Welch kivétel nélkül az új Hiltonban laktak. Pár évvel később, 1980 nyarán John Huston a magyar fővárosban forgatta a Victory, azaz a Menekülés a győzelembe című klasszikus háborús kalandfilmet. Sylvester Stallone, Michael Caine mellett Pelé is a Hilton lakója volt.

A kis Valentino forgatásánál tehát a Hilton még szinte vadonatújnak számított és eredeti pompájában üzemelt a Tower bár is, amit a film idekapcsolódó jelenetében is látunk. A fiú drága ebédet rendel magának, és nem foglalkozik az árakkal, csak egyszerűen élvezi a pazar kiszolgálást és a fényűzést. Ma az étterem helyén különterem fogadja a szálloda vendégeit. A Hilton után Valentino taxis haverjával a Babits Mihály közben diskurál, majd pedig innen ugranak le egy rövid kiruccanás erejéig a Velencei tóra. A nem túl jól sikerült kirándulás után este előbb a vidámpark játéktermében, illetve az azóta már szintén nem létező elvarázsolt kastélyban tűnik fel Valentino. Utóbbinál érdemes megjegyezni, hogy a fából épült látványosság a forgatást követően nemsokkal gyújtogatás miatt teljesen leégett. Később ugyan újjá építették, de a vidámpark végleges bezárásával együtt ezt az építményt is lebontották.

A film záróképsorait Rákospalotán, a Széchenyi téri rendőrkapitányság épületében és közvetlen környékén találjuk. A késő estére lélekben is megfáradt és megtört fiú ugyanis magától dönt úgy, hogy feladja magát. Az eseményeket itt is egykedvű szürkeséggel látjuk. A kamera bekíséri Valentinót az épületbe, majd amolyan éles vágást követően egy új főszereplőt látunk kilépni a budapesti éjszakába, és az optika már az ő nyomában van. Az illetőnek sem a nevét, sem a szándékát nem tudjuk. Felszáll az akkor még ott közlekedő 10-es villamosra, leül az egyik ülésre, és film vele utazik tovább. És újra felmerül a kérdés, hogy honnan hová? Jeles András filmjében tulajdonképpen édes mindegy. Az élet elfolyik önmagától is, mi csak sodródunk az árral. Néha szemben ugyan, de mégis egyenesen.

