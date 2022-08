Európa nyári régizenei fesztiváljainak hangulatát hozza Szentendre belvárosába a Barokk udvarlás, amelynek hangulatos helyszínei a kultikus, történelmi épületek hűs udvarai. A historikus előadás legendás mestere, Sigiswald Kuijken egyetlen magyar tanítványa, a minifesztivál művészeti vezetője, Illés Szabolcs barokkhegedűs vezetésével korhű hangszereken szólalnak meg a XVII–XVIII. századi művek, bepillantást engedve a korszak udvari muzsikájába. A fesztivál közreműködői között a hazai régizenejátszás neves művészeit találjuk, akik rendszeres fellépői külföldi fesztiváloknak, hangversenyeknek. Többek között fellép Edőcs Fanni, Bereczki Julianna csembalóművész, Lachegyi Anna viola da gamba és barokk csellóművész, Budai Dávid viola da gamba művész, a barokk improvizáció specialistája, Gyurina Zsuzsanna barokk fuvolaművész és Hegyi Barnabás kontratenor énekes. A fesztivál életre kelti a XXI. század barokk zenekarát, amelyhez az Illés Szabolcs által vezetett V. Nemzetközi Régizenei Akadémia művésztanárai és növendékei is csatlakoznak.

A három nap három területre kalauzolja a közönséget: pénteken az olasz, szombaton a német, vasárnap az angol és a francia barokk zenével találkozhatunk. Nem hiányozhat ebből az operák világa sem. Pergolesi La serva padronája Novák Eszter kortalan-kortárs rendezésében, Zemlényi Eszter és Hámori Szabolcs énekesek, valamint Vatamány Atanáz színművész előadásában szólal meg, természetesen korhű hangszereken kísérve.

Lehull a lepel a „kamubarokkról” is: kiderül, melyek azok a népszerű művek, amelyek nem is több száz évesek, hanem XX. századi hamisítványok, híres zeneszerzők nevével sikeresen eladott stílusgyakorlatok. Ugyanakkor belehallgathatunk a valódi barokk zenébe: az olasz, a német, a francia és az angol consort muzsika és az énekes repertoár remekeibe is.

A vasárnapi matiné koncerten barokk hangszersimogatón ismerkedhetnek meg a gyerekek a kor különleges hangszereivel, de egy kocsmai barokk improvizációs jam session és barokk táncház is várja az érdeklődőket.

A hangversenyek mellett mindennap ingyenes minikoncertekkel is találkozhat a közönség: a Szerb Múzeum udvarán és az Új Műhely Galéria belső udvarán az olasz, a német, a francia és az angol barokk consort zene remekműveit hallgathatjuk frissítő italok és cukrászsütemények élvezete közben.

További információk és jegyvásárlás itt.

Borítókép: A fesztivál zenei vezetője, Illés Szabolcs (Fotó: Szentendrei Teátrum)