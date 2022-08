Cziffra-koncertek a Zempléni Fesztiválon

Tolcsván az Oremus Szalonban Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra-emlékév művészeti vezetője ImprovisArt című műsorából ad válogatást augusztus 20-án 17 órától. Az azonos címmel megjelent lemezzel a művész New Yorkban elnyerte a Music International Grand Prix zongora kategóriájának első díját, valamint a közönségdíjat is.

Másnap 15 órakor Sárospatakon, a Művelődés Háza és Könyvtárban Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál művészeti vezetőjének legendásan népszerű, a Budafoki Dohnányi Zenekar védjegyének számító sorozata, A megérthető zene Rachmaninov 2. zongoraversenyét mutatja be a karmester szuggesztív magyarázataival, anekdotáival és Balázs János zongorajátékával. A hangversenyen közreműködik a Budafoki Dohnányi Zenekar.

Ebben az évben kiemelkedő lehetősége adódott a Zempléni Fesztiválnak: együtt tudunk működni a Cziffra-emlékévvel, amelynek keretében valósul meg A megérthető zene című program és Balázs János szóló hangversenye is. Olyan művet választottunk, amely a virtuozitás minden nehézséget legyőző képességének szimbóluma

– közölte Hollerung Gábor.

Balázs János ImprovisArt című műsora azt a romantikus hagyományt folytatja, amikor a zongoristák és zeneszerzők még előszeretettel improvizáltak, és átiratokat készítettek ismert operákból, dalokból.

Boldog vagyok, hogy ezek a művek most olyan csodálatos környezetben szólalhatnak meg, mint az Oremus Szalon. Rachmaninov zongoraversenyeit egymás után is játszottam már, ezek közül a 2. zongoraverseny személyes kedvencem. Élmény lesz hozzá meghallgatni számomra is Hollerung Gábor zseniális stílusában a magyarázatokat, anekdotákat, hiszen Gábor nagy tudású és híresen jó mesélő!

– mondta Balázs János.

A két koncertet a Cziffra György-emlékév és a Zempléni Fesztivál együttműködésében rendezik meg, további részletek a Cziffra György-fesztivál weboldalán és a Zempléni Fesztivál honlapján olvashatnak.

Cziffra György világhírű zongoraművész századik születésnapját Magyarország kormánya hivatalos emlékévvé nyilvánította. A Cziffra György-emlékév a Miniszterelnökség, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően valósul meg.