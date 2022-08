Nyárzáró koncert az operaházban

A trevisói születésű olasz tenor a legendás Leone Magiera tanítványaként végezte énekesi tanulmányait, aki sok más operanagyság mellett Luciano Pavarotti mestere is volt. Sartori a Bohémélet Rodolfójaként debütált Velencében 1996-ban, egy évre rá a Scalában mutatkozott be Verdi Macbethjében, később pedig Rekviemjében is, mindkét alkalommal Riccardo Muti vezényletével.