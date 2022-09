Színes kavalkád a Balaton partján

Artisták és zsonglőrök mutatványaival, bohócok és pantomimesek játékával, cirkuszi és újcirkuszi előadásokkal, valamint gólyalábasokkal, aprócska- és óriásbábokkal, sétáló látványosságokkal kápráztatja el közönségét évről évre a fesztivál. Koncertek és kiállítások, marionettjáték, árnyékszínház és tűzshow is szerepelnek a kínálatban. A fesztiválon mindig történik valami, ami mosolyt csal a járókelők arcára.

A szervezők idén júniusban minden eddiginél több nemzetközi attrakciót sorakoztattak fel a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosának programjai között szereplő Bondorón. Tíz országból mutatkoztak be produkciók, melyeket 17 programsávban láthattak a nézők. Az eseményt rendező Viprodukció Fesztiváliroda nemzetközi utcaszínházi találkozó szervezésével is támogatta a fesztivált, aminek keretében a hazai utcaszínház előadóit és képviselőit szakmai fórumra invitálták külhoni partnereikkel egyetemben.

Ezen a Kapolcson rendezett találkozón kapcsolatépítésre és a jó gyakorlatok megvitatására, elsajátítására is lehetőséget kaptak a részt vevő előadók és nemzetközi intézetek. A fesztivál kezdete óta határozottan a nemzetközi porondot tekinti céliránynak. A szervezők kifejezett szándéka, hogy a Bondoró fesztivált a kelet-közép-európai régió egyik utcaszínházi központjaként tartsák számon, s találkozópontként szolgáljon a műfaj hazai előadói mellett a nemzetközi szcéna képviselői számára is.

2019-ben Virág Zsóka fesztiváligazgató és Márvány Péter polgármester nyitotta meg az első fesztivált Kapolcson Fotó: Penovác Károly/Napló

A fesztivál az elmúlt évek során folyamatosan gyarapította a közönségét, s nem titok az sem, hogy indulása óta az volt a cél, hogy nemzetközi szinten is jegyezzék és számontartsák az utcások közösségében

– árulta el Virág Zsóka fesztiváligazgató a Balatonalmádiban rendezett sajtótájékoztatón. – Az utóbbi években komoly lépéseket tettünk e cél megvalósítása érdekében. A Bondoró fesztivál bekerült a Circostrada Network tagjai közé, emellett nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az Open ­Street International Association tagságát is a magunkénak tudhatjuk. 2021-ben már nyolc nemzetközi produkciót köszönthettünk a harmadik Bondorón, idén viszont majdnem a dupláját. Szeretnénk tartani ezt a gyarapodó tendenciát, a végső célunk az, hogy a Bondoró egy valódi multikulturális, nemzetközi fesztivállá nője ki magát. Ehhez azonban több, olyan technikai és infrastrukturális feltételt is biztosítanunk kell mind a fellépőink, mind a közönségünk számára, ami eddig korlátozott módon állt a rendelkezésünkre. Most viszont örömmel tudatjuk, hogy egy megtisztelő invitálásnak köszönhetően a jövő évtől egy új, minden követelménynek megfelelő, gyönyörű helyszínen, Balatonalmádi Öregparkjába várjuk vissza a nagyérdeműt. Köszönjük Kapolcsnak, hogy az elmúlt négy évben a Bondoró mögé álltak, hálásak vagyunk a falu és az önkormányzat eddigi támogatásáért – fogalmazott a fesztiváligazgató, hozzátéve, meggyőződésük, hogy

Balatonalmádiban egyaránt új otthonra talál a fesztivál és a közönsége. Kiemelte, hogy a fesztivált könnyebben tudják megközelíteni a látogatók, és szállások terén is bővebb választékkal lehet számolni.



Az időpont tekintetében is igazodtak a sok esetben családostól érkező közönség igényeihez, ezért a nyári szünetre került át az esemény. A V. Bondoró Utcaszínház Fesztivál 2023-ban június 30. és július 2. között várja a látogatókat Balatonalmádiban, az Öregparkban.

Borítókép: Artisták, gólyalábasok, mutatványosok, repülő csodák vonulnak föl a fesztiválon (Fotó: Facebook)