Tamburás találkozó Délvidéken

Az előadást a fesztivál követte, amin huszonkét produkciót láthattunk a színpadon. Olyan települések zenészei érkeztek, mint Csantavér, Zenta, Gunaras, Bácsfeketehegy, Tornyos, Ada, sőt Temerinből is jöttek muzsikusok. Bátáról a Pántlika Zenekar szintén fellépett a találkozón. A programot táncegyüttesek és népdalkörök is színesítették, így a tambura számos szerepkörben, önállóan és kísérőként is bemutatkozhatott.