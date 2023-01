Egó helyett közös munka a minőségért

– Számos olyan dolog helyreállt 2022-re, ami megkönnyítette a zenekarok dolgát, mint a városi és a gasztrokulturális rendezvények vagy esetünkben a Gödöllői Királyi Kastély csodálatos parkja, a visegrádi palota szabadtéri színpada adta koncertlehetőségek. Az itteni fellépések pályázati és önkormányzati támogatással valósulhattak meg – magyarázta Lobó-Szalóky Lázár, a Dirty Slippers énekese, gitárosa, megjegyezve: a téli időszakban nem szoktak „klubozni”, ilyenkor a Suliturnéjukat bonyolítják, ezek azonban idén télen elmaradnak.

Eme turnékon, a zene mellett, prevenciós előadást tartanak, így olyasmiket mutatnak be a diákoknak, amik előre viszik a társadalmat, igyekezve a fiatalokra leselkedő veszélyek kivédésében tanácsokkal szolgálni.

– Az intézményvezetők, most nagyon okosan, azon gondolkodnak, hogy egy harmincperces koncert, majd ugyanilyen hosszú előadás miatt luxus lenne befűteni a tornatermeket, sportcsarnokokat – vélekedett a muzsikus.

Így suliturnéjukat tavaszra, a fűtési szezon utánra szervezik át, s várják a további középiskolák jelentkezését.

– A próbatermek üzemeltetőit ellenben komolyan érinti az energiaválság – emelte ki az énekes-gitáros.

A zenekari munka láthatatlan, ugyanakkor megspórolhatatlan része a próbatermekben zajlik. Helyiséget sokan, saját híján, bérelni kényszerülnek. Választék akad bőven, kiszolgálva a különféle felállások igényeit: nagy terem, kis terem, többféle erősítő a hangszereknek, megfelelő énekfelszerelés, no és persze a dob, ami rock esetében kötelező. Kötelező, ám a megemelkedett bérleti díjakat sokan képtelenek kifizetni.

– Bízom abban, hogy az idei esztendő, ha nem is olyan, mint a 2019-es, de már normálisabb lehet az év második felére – mondta Lobó-Szalóky Lázár.

Át fog alakulni a koncertélet, sokkal több fellépés pályázatok segítségével valósul meg, s nem piaci alapon szerintem. Az önkormányzati keretek helyett az NKA, a Bethlen Gábor Alap és további ilyen szervezetek jelenthetnek megoldást.

A zenész felhívta a figyelmemet, hogy több európai országban remekül működik az állami támogatás rendszere, szemben az Egyesült Államokkal, ahol kizárólag piaci alapon kényszerülnek boldogulni az előadók, együttesek, ami véleménye szerint jóval nehezebb.

– Magyarországon a kultúra állami támogatása szerencsére nagyon magas szinten áll – szögezte le Lobó-Szalóky Lázár.

Azt se felejtsük, hogy a pop-rock szcéna már átélt egy pénztárcagyilkos válságot, amikor is megszűnt a lemezkiadás, a CD-piac, átadva helyét a zenemegosztó oldalaknak. Akkortól rengetegen az élő fellépésekből kényszerültek megélni – aminek most az energiakrízis tesz be.

– Előbb-utóbb a streamingjogdíjaknak is meg kell növekedniük – mutatott rá a muzsikus, megjegyezve: az Artisjus erőfeszítéseinek köszönhetően már hozzájutnak a szerzők a Spotify- vagy a YouTube-jogdíjaikhoz.