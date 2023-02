Aranycsapat-relikviák Lakiteleken

A Hungarikum-napok a Hungarikum Ligetben című program részeként nyílt meg szombaton a Lakiteleki Népfőiskolán az Aranypillanatok című kiállítás, mely a legendás labdarúgók életébe, az Aranycsapat sikereibe enged betekintést. – Puskás Ferenc nagyon gazdag tárgyi hagyatékát a csodával határos módon sikerült hazahozni most már körülbelül tíz évvel ezelőtt, hiszen az örökösök sokáig mindent a Real Madridnak szántak – magyarázta Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Beszélt arról is, hogy habár Puskás Ferenc fantasztikus sikereket ért el emigrációban is, az otthon számára mindig Magyarország volt. – A magyar ügy elkötelezettje volt – fogalmazott a főszerkesztő. Hozzátette: Puskás mindig büszke volt a magyarságára, őrizte azt, sőt még arra is kényesen ügyelt, hogy az ékezetet ne spórolják le a vezetéknevéről.

Az Aranycsapat tagjai egytől egyig a magyar sport példaképei, akikből erőt meríthet a következő generáció.

A nagy példaképek felmutatása és tisztelete azért is nagyon fontos, hogy abból az új generációk előtt merítve hasonló csúcsokat célozzanak meg, és már büszkén mondhatjuk, amit még a közelmúltban sem reméltünk vagy gondoltunk volna, hogy az angolokat újra sikerült megverni

– emlékeztette a jelenlévőket Szöllősi György. Kitért továbbá arra is, hogy az elmúlt több mint tíz évben újraindult a magyar futball fejlődése a sport infra­strukturális, szakmai, erkölcsi több évtizedes leépülését követően.



Balogh Balázs, a Puskás Intézet igazgatója a nyitóbeszédében elmondta, hogy egy-egy tárgy igencsak kalandosan jut az intézet tulajdonába, de igyekeznek minél több relikvia begyűjteni és kiállítani is. A tárlaton egy-egy vitrinben láthatunk többek között eredeti labdát, sportolói igazolványokat, fotókat, edzésnaplókat, kupákat, érmeket és mezeket is, miközben rövid leírásokból tudhatunk meg többet a tárgyak és a sportolók hátteréről. Így közelebbről láthatjuk például Puskás Öcsi világbajnoki ezüstérmét, a 75. válogatottságára kapott emlékserlegét, a játékosigazolványát, illetve az 1953-as Magyarország–Svédország mérkőzés meccslabdáját is.

De kivetítőn élvezhetünk egy válogatást a csapatkapitány góljaiból is. Az informatív tárlat méltó emléket állít az Aranycsapat tagjainak, a magyar labdarúgás dicső korszakának.

Borítókép: Arany pillanatok kiállítás (Fotó: Demeter Péter)