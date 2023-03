Megkezdte nemzetközi hódító útját a Hadik

Hadik András ízig-vérig magyar hős, akire büszkén tekintünk fel, ugyanakkor a lehetetlennek tűnő küldetése bárhol a világon érdeklődésre tarthat számot. Mi magunk azzal az igénnyel fogtunk bele ebbe a filmbe, hogy külföldiek számára is élvezhető, szórakoztató történetet vigyünk vászonra a klasszikus kalandfilmek stílusában, a látványt, az akciókat tekintve pedig abszolút napjaink nézői elvárásait szem előtt tartva. A visszajelzések biztatók, örülünk a nemzetközi érdeklődésnek és nagyon várjuk a filmünk kinti fogadtatását

– mondta Dr. Nagy Endre, a Hadik producere.

A történelem legnagyobb huszárcsínyje

A kitűzött célt, úgy tűnik sikerült elérni, hiszen a romániai filmszínházakban március 17-étől játsszák a filmet. A német ajkú közönség sem marad le Berlin elfoglalásáról, köszönhetően annak, hogy Németország, Ausztria és Svájc is megvásárolta már a film vetítési jogait. A porosz – osztrák háború közepébe csöppenő huszárok történetét német nyelvterületen szinkronosan élvezhetik majd a nézők, akárcsak Olaszországban, ahol szintén bemutatják hamarosan Szikora János rendezését. Olaszul beszélő változatban Vatikánban, San Marinóban, valamint Máltán, illetve Monacóban is a közönség elé kerül a Hadik. A közelmúltban Bulgáriával szintén megszületett a forgalmazási megállapodás, így várhatóan náluk ugyancsak premiert kap nemsokára a magyar huszárkaland. Mindezek mellett a csehországi, szlovákiai, valamint a dél-amerikai bemutatókról is zajlanak a tárgyalások.

Borítókép: Jelenet a filmből (Fotó: Takács Gergely)