Petőfi Sándor stílust vált

„Az idő igaz, / S eldönti, ami nem az” – írja a kétszáz éve született költőnk. Saját magára vonatkoztatva is érvényes. Egyesek szerint Petőfi szobra eltakarja Petőfi Sándort, a költőt, a forradalmárt, a szerelmest. Föltámasztani nem tudjuk őt, de a szobrát megmozgatni igen, így tér nyílik arra, hogy bepillantsunk a szobor mögé. Ez a tér lenne a Petőfi.hu. Lehetőség arra, hogy mindenkinek legyen egy eleven Petőfije – mondta a megújult online felületről Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója.

Az oldalon ezentúl a bicentenáriumi programok között is böngészhetünk. Fotó: Petőfi.hu

Szabadság, szerelem – ehhez kapcsolódva elmesélhető a teljes történetünk. Erről szólnak ugyanis dalaink, verseink, regényeink, harcaink, álmaink, s tenni akarásunk. A Petőfi.hu weboldal ennek jegyében reflektál Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára. A Petőfi-univerzum mozgásait és erővonalait például a Petőfi-hírfolyamban követhetik az érdeklődők.

A Petőfi-kalendárium is új ismeretekkel kecsegtet, hiszen a költő életéből kiválasztott eseményekhez verseket, képeket, olykor kortárs reflexiókat társítottak a készítők, s kétszáz napon át, az adott események évfordulóján összekapcsolva mutatják be ezt a sajátos csokrot.

Ezenfelül ismeretterjesztő cikkekkel is készülnek, amelyek a reformkor kontextusát mutatják be. Kiemelten foglalkoznak azzal a néhány évtizeddel, melyet a poéta maga is ismert. Mindezt olyan szempontok alapján, melyek által érzékelhetővé válik, hogy ennek a korszaknak az eszményei, törekvései – de akár a dilemmái is – hogyan vannak jelen a mai életünkben.

Nagy könnyebbség, hogy a Petőfi.hu felületén ezentúl böngészhetünk a bicentenáriumi programok között is, hiszen az eseménynaptárban az érdeklődő könnyedén tájékozódhat arról, hogy a Kárpát-medence különböző pontjain mikor, kik és milyen módon emlékeznek Petőfi Sándorra.

Borítókép: A megújult Petőfi.hu oldal (Forrás: Petőfi.hu)