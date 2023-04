Suzuki Tadashi rendezése ismét az olimpia színpadán

Az előadás alaphelyzete az ókori görög drámából merítkezik. A szerző, Hugo von Hofmannsthal darabját eredetileg 1903-ban mutatták be. Suzuki Tadashi szerint az embereknek megvan az a különleges képessége, hogy a látszólag megoldhatatlan kérdésekre is választ találjanak. A drámában szereplő három nő fogságban van, izolálva a külvilágtól. Nem királyi udvarban laknak, hanem egy kórházban, ahol rajtuk kívül más betegeket láthatunk. A számos nővér alakján és a tolószékeken túl a SCOT társulata egyedi színpadtechnikával érkezik. A színészek játékát egy dobos kíséri, aki a mozgásokat figyelve nemcsak aláfestésként zenél, hanem maga is aktorrá válva az előadás szerves részévé válik. Az őrület világában összefolynak a szavak, s minden elhangzó mondat egy nagy monológgá áll össze.

Borítókép: Különleges látvánnyal készül a SCOT társulata (Forrás: Színház.org)