Helyszínvadász a mai Svenkben

– A location scout a helyszíneket keresi és a location manager az a pozíció, feladat, amikor a már meglévő, leegyeztetett forgatási helyszínekkel leszerződünk, megnézzük, hogy az mennyire alkalmas a forgatásra és mennyire felel meg a forgatási igényeknek – magyarázza Szabó Tamás helyszínvadász.

Jelenet a Hadik című filmből (Fotó: Vertigo Media)

Ezt követően a Hadik című, 1700-as években játszódó huszárfilmről beszél, ahol olyan helyszínek után kutattak kollégáival, ahol nem látszódnak a modern civilizációs ártalmak – például nincsenek keréknyomok, utcalámpák – a kamerán.

Szabó Tamás kitér arra is, hogy a Hadikhoz azért is volt nehéz helyszínt találniuk, mert egyrészt figyelembe kellett venniük a kor építészeti stílusát, másrészt kevésbé használt forgatási helyszínt kerestek. Éppen ezért két-három helyszínvadász járta az országot és megnézte a magyarországi barokk kastélyokat, kúriákat. A helyszínvadászat menetéről és a szakma szépségeiről is beszél Szabó Tamás a Svenk mai adásában.

Az adást 22.50-kor láthatják a Hír TV-n.

Borítókép: Szabó Tamás (Fotó: Svenk)