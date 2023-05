Tom Cruise csatlakozna a Magyar Honvédséghez, ha ezt látná + videó

A Top Gun című 1986-os filmhez 36 év után készült el a folytatás, amiről talán maga Tom Cruise sem gondolta volna, hogy pályafutása legtöbb pénzt hozó filmje lesz, egyben a pandémia utáni újrakezdésről szóló, elhalasztott hollywoodi premierektől hemzsegő 2022-es év második legsikeresebb filmje (Az Avatar: A víz útja mögött), világszerte másfél milliárd dolláros bevétellel, ami a büdzséje nyolcszorosa. Meglepetésre, de nem érdemtelenül lett gigantikus kasszasiker a Top Gun: Maverick: a kritika és a szakma is elismerte, Oscart is nyert, hat jelölése közt pedig ott volt a legjobb film kategóriában is. A koronavírus-járvány évei alatt kis képernyőhöz szokott közönség világszerte tódult a mozikba, hogy nagy vásznon láthassa a vadászgépekből fényképezett, digitális effektektől nagyrészt mentes akciójeleneteket.

Jelenetkép az És te készen állsz? című kampányfilmből (Forrás: YouTube)

A Top Gun nem kampányfilmnek készült, de akként is működött

Az amerikai légierő berkeiben játszódó 1986-os Top Gun, mint arról korabeli újságcikkek beszámolnak, nem csak akciófilmként, de egyfajta indirekt toborzófilmként is sikeres volt. Számos amerikai nagyvárosi mozijai engedélyezték, hogy a haditengerészet toborzóállomásokat állítson fel a film vetítéseihez időzítve. A haditengerészet nem is rejtette véka alá, hogy a film sikerének köszönhetően széles körben megugrott a katonának jelentkezők száma. A haditengerészet nélkül ráadásul egyik Top Gun-film sem készülhetett volna el, hiszen tőlük kellett elkérni a méregdrága vadászgépeket, így elméletileg a hadsereg a forgatókönyvbe is beleszólhatott.

Az azóta meghalt, kiváló rendező, Tony Scott munkája az év legsikeresebb amerikai filmje volt 1986-ban, büdzséje hússzorosát, valamint Oscar-díjat és jelöléseket is hozott, s nem utolsósorban sztárrá tette Tom Cruise-t.

Mindezek ellenére megosztotta a kritikusokat, mert nem volt feketén-fehéren háborúellenes, innen nézve egyik erénye az is, hogy a háború borzalmaira fókuszáló filmekkel szembemenve bemutatta a hadsereg tagadhatatlan (legalábbis jelentkezőket azóta is találó, gondoljunk erről bármit) vonzerejét is. A Hollywoodban divatos állásponthoz igazodva később Tom Cruise és Val Kilmer is kritikusan nyilatkoztak a filmjük háborúábrázolásáról, de aztán mindketten visszatértek a hajszálra ugyanolyan folytatásban.

A legsikeresebb hollywoodi akciófilmet idézi a Honvédelmi Minisztérium kampányfilmje

Sok hollywoodi példa állt a Honvédelmi Minisztérium filmesei előtt a VHS-éra akciófilmjeitől (Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris és még sorolhatnánk az akciósztárokat) a Robert A. Heinlein sci-fi klasszikusán alapuló, ironikus Csillagközi invázión át Michael Bay és Roland Emmerich patrióta életművéig, de bölcsen a legfrissebbet és legsikeresebbet, a Top Gun: Mavericket választották. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nyilatkozatai szerint a kampányfilmmel hivatásos és a tartalékos katonákat egyaránt megszólítanak, viszont az egyperces videót egyértelműen vadászrepülők, vagyis a Top Gun-filmek látványosságai dominálják, és talán ezzel is magyarázható a kisfilm hatásossága.

Borítókép: Jelenet a Top Gun: Maverick című filmből (Fotó: YouTube)