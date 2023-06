Ismét díjat nyert a Prágai Quadriennálé magyar kiállítása

Idén is díjat nyert a Prágai Quadriennálé (PQ) egyik magyar kiállítása: az Országok és régiók szekcióban szereplő winterreise.box a legjobb dizájn díjában részesült (Best Design in the Exhibition of Countries and Regions) – közölte az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szerdán. A színházi látványtervezők világkiállításának díjait kedden este adták át Prágában.

Tarnóczi Jakab rendező és Devich Botond látványtervező. Fotó: Jakub Hrab

Mint írják, a zsűri szerint a nyertes installációban a zene, a tér és a színészi játék feszültsége az elkeseredettség egzisztenciális metaforáját teremti meg.

A kiállítás erősségei a nyers színészi játék, az elidegenedett zárka, minden tárgyi attribútumával, és a videórészletek, amelyek segítik a színházi előadás megidézését

– írja méltatásában a héttagú nemzetközi zsűri.

Az installáció, amelynek alkotói Devich Botond látványtervező és Tarnóczi Jakab rendező, az Örkény István Színház Winterreise című előadásának díszlete alapján készült. A Borsi-Balogh Máté főszereplésével és Kákonyi Árpád zongorakíséretével játszódó zenés monológ Franz Schubert Téli utazás című dalciklusán keresztül mutat be egy elmagányosodott létállapotot.

A kiállítás nézője tizenkét részből álló videóinstalláción keresztül követheti végig a főhős magányos és mozdulatlan utazásának állomásait, a térben pedig az elmúlt napokban többször látható volt Borsi-Balogh Máté performansza.

A kiállítás fődíját, az Arany Trigát az idén Ciprus vihette haza, míg a Diákkiállítás első díját Libanon nyerte. A PQ nemzetközi zsűrijének tagja volt D. Chase Angier látványtervező-rendező (Egyesült Államok), Serge von Arx építész, egyetemi tanár (Norvégia), Marianela Boán koreográfus (Kuba), Sven Jonke látványtervező (Horvátország), Sophie Jump látványtervező (Anglia), Asiimwe Deborah Kawe drámaíró-előadó (New York–Uganda), Rosane Muniz tervező-kurátor (Brazília).

Devich Botond látványterve a Winterreise című előadáshoz. Fotó: Jakub Hrab

A PQ'2023 magyar kiállításainak főszervezője az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. Magyarország a winterreise.box mellett a Merre tartunk? című installációval, továbbá Erkel László Kentaur A nyomorultak című előadáshoz készített makettjével vesz részt az eseményen.

A Prágai Quadriennálé kiállításai június 18-ig látogathatók a prágai Holesovice piactér területén.

Borítókép: A magyar kiállítás a legjobb dizájn díját kapta a Prágai Quadriennálén (Fotó: Jakub Hrab)