Jön az NBA-döntők csúcspontja, Lebron James és társai megtippelték a győztest

Az Indiana Pacers a négy győztes meccsig tartó sorozat alatt szó szerint küzdve-karmolva harcolta ki a mindent eldöntő hetedik meccset a toronymagas esélyesnek tartott Oklahoma City Thunder ellen. A hétfő hajnali találkozó ugyan Oklahoma Cityben lesz, de a Pacers egykori sztárjai teljes mellszélességgel kiállnak szeretett csapatuk mellett, szerintük Rick Carlisle együttese képes lehet a bravúrra.

Elképesztő hangulat várja az Indiana Pacerst és az Oklahoma City Thunder csapatát az NBA döntő hetedik meccsén. Fotó: WILLIAM PURNELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Végre bajnok lehetne az Indiana Pacers

Az Indiana Pacers 1976-ban került be az NBA-be, és azóta egyszer sem került ennyire közel a bajnoki címhez. Most viszont már csak egyetlen győzelem választja el őket attól, amiért generációk óta üldöznek. Csütörtökön volt pontosan 25 éve, hogy a Pacers először – és eddig utoljára – döntőbe jutott. Azonban a kibontakozó Los Angeles Lakers-dinasztia egy szívfájdító hatodik meccsen vetett véget az álomnak. Negyed évszázad telt el, mire újra eljutottak idáig.

Ez a csapat története: egy állandó esélyes, de sosem bajnok. A triplaspecialista Reggie Miller vezette 90-es évekbeli Pacers-gárdái sosem tudtak felérni a csúcsra. 1994-ben Patrick Ewing és a New York Knicks állta útjukat, egy évre rá Shaquille O’Neal Orlandója. 1998-ban Michael Jordan és a Chicago Bulls, 2000-ben pedig Shaquille O'Neal és a Kobe Bryant vezette Lakers.

Los Angeles Lakers játékosa, Kobe Bryant épp az Indiana Pacers sztárja, Reggie Miller mellett dob kosarat az NBA-döntőben. Fotó: JEFF HAYNES / AFP

A „Malice at the Palace” – a 2004-es nézőverés – szétrobbantotta a 2000-es évek legerősebb csapatát. Aztán jött Paul George, Roy Hibbert és David West, akik újra életet leheltek a franchise-ba a 2010-es években, de kétszer is beleszaladtak LeBron James, Dwyane Wade és a Miami Heat csapatába, és mindig elbuktak.

A védekezés a legfontosabb a Pacersnél

A hetedik meccs előtt az Indiana Pacers egykori sztárja, Jalen Rose egy (aligha meglepő) határozott jóslattal állt elő.

Egész nap csak Indy

– mondta Rose a Fox News Digitalnak a New York-i Fanatics Fest eseményen pénteken. Rose ódákat zengett Tyrese Haliburtonról, aki az idei rájátszásban már számos emlékezetes pillanatot szerzett. A Keleti Konferencia döntőjének első meccsén például Reggie Miller legendás "fulladozó" kézmozdulatát idézte meg, míg ennek a párharcnak az első találkozóján győztes kosarat dobott 0,3 másodperccel a vége előtt. Haliburton a hatodik meccsen mindössze 23 percet játszott, mivel állítólag meghúzódott a vádlija, de javul az állapota, Rose szerint így egyértelmű a kimenetel.

– Csak azt kívánom, hogy Haliburton egészséges legyen a hetedik meccsre. Tud cselezni, passzolni, dobni, jobbá teszi a körülötte lévőket, ráadásul ragadós a mosolya. Ha készen áll, Indiana nyer – állította az egykori kosaras. A Pacers az első meccset Haliburtonnek köszönhetően nyerte meg, majd 2–1-re vezette a párharcot a harmadik találkozó után.

Tyrese Haliburton sérülten is az Indiana Pacers egyik legfontosabb játékosa az NBA-döntőben. Fotó: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Thunder ezután megmutatta, miért nyerte meg 68 győzelemmel az alapszakaszt, és elhúzott kettővel. Csakhogy a Pacers 108-91-es győzelme csütörtökön azt eredményezte, hogy az egész sorozat során az Oklahoma City mindössze hét ponttal szerzett többet összesen, azaz rettentően szoros az idei finálé a két csapat között.

Nem lep meg, hogy Indiana itt tart, mély a keretük és hisznek egymásban. Ugyanakkor soha nem lehet lebecsülni az OKC hazai pályájának előnyét

– nyilatkozta a Pacers-legenda, Reggie Miller. Stephen Jackson – egykori edzőként és játékosként – dicsérte Rick Carlisle játékfelfogását, s külön kiemelte a csapat védekezésbeli fejlődését. Az Indiana ugyanis az elmúlt öt évben először került be az NBA 15 legjobban védekező csapata közé. – A támadás néha működik, néha nem, de a védekezés az, amire minden este számíthatsz. Egy jó védekezéssel akár csúnyán is nyerhetsz meccseket, és ők pontosan ezt tették. Most pedig eljutottak odáig, hogy esélyük van bajnoki címet nyerni – mondta Jackson, aki akkor volt az Indiana kezdő irányítója, amikor a Lakers 4-2-re legyőzte a Pacerst a 2000-es döntőben. Úgy véli, az akkori és a mostani keret is kiválóan volt felkészítve és képes lett volna a bajnoki címre. De nem habozott megnevezni azt egyetlen dolgot, ami miatt szerinte az idei Indiana eljut oda, ahova nekik 25 éve nem sikerült.

Az ő irányítójuk sokkal jobb

– mondta nevetve Jackson.

LeBron James szerint egyenlőek az esélyek az NBA döntőjében

A Thunder a rájátszás minden egyes szakaszában az egyik legnagyobb esélyesnek számított a bajnoki címre, de most minden egyetlen meccsen dől el — és a Golden State Warriors sztárja, Draymond Green szerint ez lehet Oklahoma City utolsó esélye, hogy célba érjen.

– Ők azok, akiknek nyerniük kell. Nagy nyomás van rajtuk. Ha most nem nyerik meg a bajnokságot, lehet, hogy soha nem fogják – mondta el a négyszeres NBA-bajnok a Thunder csapatáról. – Ha nem nyernek most, akkor nehéz helyzetbe kerülnek. Amikor megkapod az esélyt egy bajnoki címre, és megnyered, azzal megteremted az alapot, hogy többször is nyerhess. De ha elveszíted, akkor elkezdődik a finomhangolás, és ezek a módosítások könnyen eltávolíthatnak attól a szinttől, ahol korábban voltál – fejtette ki Stephen Curry csapattársa.

A Golden State Warriors játékosa, Draymond Green a Cleveland Cavaliers sztárja LeBron James mellett akart kosarat dobni. Fotó: JAY LAPRETE / AFP

Mindkét csapat megérdemli a hetedik meccset. A Pacers a küzdőszellemével tűnik ki, de a Thunder hazai pályája és sztárjai miatt egyenlő esélye van mindkét csapatnak

– mondta el LeBron James, aki ott volt az utolsó, hét meccsig tartó döntő sorozatban: a Cleveland Cavaliers 2016-ban győzte le a Golden State Warriorst Oaklandben, és 4-3-al bajnoki címet nyertek.

Irving megvédte SGA-t

Sokan az NBA-ben, főleg a szurkolók oldaláról, kritizálják a liga legjobb játékosának (MVP), Shai Gilgeous-Alexandernek a játékstílusát, mondván, túl sok faultot ad el, felnagyítja az ütközéseket, amit nem élvezetes nézni. A Dallas Mavericks sztárja, a 2016-os döntő hőse, a Clevelanddel NBA-bajnok Kyrie Irving azonban nemrégiben kiállt SGA mellett.

– Sokan viccelődtök meg beszéltek róla, hogy ő egy büntetővadász, meg hogy csak faultokra játszik, de nem. Shai egyszerűen csak jól kosárlabdázik.

Magas szinten játszik, és érti a játék lényegét. Mesterszinten kell manipulálni az ellenfelet, ez része a játéknak, és minden nagy játékos csinálta már

– mondta Irving, aki szerint SGA a következő játékosgeneráció első prototípusa.

Shai Gilgeous-Alexander (labdával) és Kyrie Irving már többször összecsapott egymással az NBA-ben. Fotó: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Shai Gilgeous-Alexander kiemelkedő szezont zárt: 32,7 pontot, 6,4 gólpasszt és 5 lepattanót átlagolt meccsenként, amivel kiérdemelte az MVP-címet. Ugyanakkor vezette a ligát a bedobott büntetők és a mezőnykísérletek számában is – ez pedig sokak szemében az önző pontszerző és büntetőkre játszó bélyeget ragasztotta rá a játékosra. Az NBA-döntőben SGA továbbra is tartja az MVP-formát: 32,4 pontot átlagol, ezzel lépést tart az alapszakaszbeli teljesítményével. Ha az OKC le tudja zárni a sorozatot, minden esélye megvan rá, hogy ő legyen a döntő legértékesebb játékosa is. Hétfő hajnalban minden kiderül.