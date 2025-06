Áldozatsegítő Központok: segítséget kapott az újbudai gyilkosság áldozatának fia

Az ötven év körüli férfi 2025. január 18-án, szombaton, pár perccel dél előtt, fél 11 után lépett be a Bartók Béla úti önkormányzati lakásba. Akkor aligha gondolta, hogy pár nap múlva az egyik Áldozatsegítő Központban fog ülni.

Helyszínelők a 2025. januári újbudai gyilkosság helyszínén, az Újbudai Áldozatsegítő Központban kért segítséget az áldozat fia, fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Pénteken nem mentem át hozzájuk, mert nagyon fáradt voltam. Emlékszem, másnap próbáltam édesapámat keltegetni

– kezdi a Magyar Nemzetnek a nem hétköznapi történetét László, aki akkor már nem lakott a fivérével és nyolcvankét éves édesapjával egy fedél alatt.

Megérkezett Gábor. Mondta, hogy édesapánk már alszik, hogy meghalt. Mondom: hogyhogy meghalt? Akkor már én is láttam, hogy baj van. Hívtam a mentőket és a rendőröket.

Súlyos traumát okoz egy gyilkosság

Már az orvosok sem tudtak segíteni a nyugdíjason, akit a fia halálra késelt álmában. Gábor nem tagadta, hogy megölte az apját. Azt mondta, már nem bírta elviselni, ezért kellett megtennie. Nem menekült el, a testvérével együtt megvárta a nyomozókat a lakásban.

Engem is megbilincseltek és bevittek a rendőrkapitányságra. Elég kemény napom volt. Már akkor mondtam a rendőrnek, hogy nézze, erre jöttem haza, én nem csináltam semmit

– magyarázza László, aki éppen Gábor miatt költözött el egy közeli munkásszállóra.

Hamar kiderült, hogy neki nincs köze a gyilkossághoz, amelyet szerinte el lehetett volna kerülni. Még a szomszédok is tudták, hogy az apagyilkosnak mentális gondjai vannak.

Nézze, a testvérem súlyos beteg, szerintem akkor nem volt beszámítható. Nem tudom, miért nem szedte a gyógyszerét, miért nem ment orvoshoz. Azt sem tudom, hogy egyáltalán miért engedték ki a kórházból. Nem tudom, mit csináltak ott, de nem lett jó vége, az biztos

– osztja meg dilemmáit a férfi.

Lászlót súlyos trauma érte. Az újbudai gyilkosságnak ő az úgynevezett közvetett áldozata, és nem csak azért, mert rátalált szeretett édesapja vérbe fagyott holttestére, hanem azért is, mert mindenkit elveszített. Édesanyja rég meghalt, az egyetlen élő rokonát pedig az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) tartják.

Segítség az Áldozatsegítő Központokban

Gáborról nem tudok semmit, de nem is nagyon akarok tudni róla, mert ez annyira elkeserítő. Nem számítottam arra, hogy ilyet fog tenni! Úgyhogy én egyelőre nem vagyok kíváncsi rá

– teszi hozzá a férfi, akinek a hangja is megváltozik, amikor arról beszél, mi történt a tragédia után. Egészen pontosan azután, hogy felhívták az Újbudai Áldozatsegítő Központból.

Rendezett környezet segíti a segítségre szorulók traumájának feloldódását az Újbudai Áldozatsegítő Központban, fotó: Magyar Nemzet/Polyák Attila

„Felhívtak az Újbudai Áldozatsegítő Központtól, hogy a rendőrségtől megkapták az esetemet, és ha ráérnék valamikor egy személyes egyeztetésre, akkor keressem fel őket, mert szeretnék felajánlani a szolgáltatásaikat. Kiderült a személyes találkozó alkalmával, hogy az ingyenes pszichológusi segítségen kívül tudnak segíteni azonnali pénzügyi segély igénylésében is, ezt a Kormányhivatalhoz kellett beadnom, és meg is kaptam.

Kegyeleti célokra kaptam, nagyon örültem neki, mivel rengeteg a fizetnivaló a temetés kapcsán, és a fizetésem nem túl nagy.

Ráadásul Gábor csinált nekem egy nagy problémát. Ő kezelte apu nyugdíjszámláját, aki beteg volt, nem tudott menni, otthonülős volt. Mindig ráutalták a kártyájára a nyugdíját. Amikor megkaptam a papírt, akkor láttam a listában a mínusz százötvenezer forintot” – osztja meg velünk László.

Az emberölés áldozatainak hozzátartozói kaphatnak azonnali pénzügyi segélyt, amelyet a fent említett esetben kegyeleti célra adnak, de még adható élelmezésre, lakhatásra, ruházkodásra, utazásra, gyógyászati célra is.

Az anyagi gondok mellett László lelkével is törődnek az Újbudai Áldozatsegítő Központban, rendszeresen jár pszichológushoz, aki átsegíti a kezdeti nehéz időszakon.

Somkutiné Bernek Éva, az Újbudai Áldozatsegítő Központ koordinátora, fotó: Polyák Attila

„Az azonnali pénzügyi segély bűncselekmények áldozatainak adható, akik megtették a rendőrségi feljelentést, és a bűncselekmény következtében az élethelyzetükben krízis alakult ki. Ez a segély a bűncselekmény elkövetésétől számított nyolc napon belül kérhető. Létezik egy másik támogatási forma is, az állami kárenyhítés,

amelyet a személy elleni szándékos erőszak, a testi épség vagy egészség súlyos károsodása esetén, illetve emberölés áldozatai kaphatnak.

Ezt a támogatást a bűncselekmény elkövetésétől számított egy éven belül lehet igényelni. Lászlónak hozzátartozóként, mivel krízishelyzetbe került az azonnali pénzügy segély mellett, az állami kárenyhítés lehetőségét is a figyelmébe ajánlottuk, és segítettünk az igénylésében. Emellett a pszichológusunk már azon a héten fogadta, és azóta is heti rendszerességgel jár hozzá. Ma is azon dolgoznak majd, hogyan lehetne elkezdeni egy új életet a traumatikus esemény után” – teszi hozzá Somkutiné Bernek Éva, az Újbudai Áldozatsegítő Központ koordinátora.

Áldozatsegítő Központ (nem csak) budaiaknak

Fontos, hogy mindenki tudjon arról, hova fordulhat, ha bajba kerül, ha áldozattá válik, mert van segítség.

A gyerekekre is gondolnak az Újbudai Áldozatsegítő Központban, fotó: Magyar Nemzet/Polyák Attila

Áldozatsegítő Központ nyílik minden megyeszékhelyen 2025 végéig.

Ezekben az intézményekben mindenki, mindenféle bűncselekmény áldozata, még a ma igen gyakori online csalás miatt bajba kerültek is kaphatnak segítséget, akár anyagi természetűt is. A magyar rendszer példaértékű Európában, de a japánok és a svájciak is tanulmányozzák – mondta lapunknak az igazságügyi miniszter.

Az ország tizenhatodik, a főváros második Áldozatsegítő Központja tavaly nyáron nyitotta meg a kapuit az áldozatok előtt.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter akkor ezt azzal indokolta, hogy a fővárosban az ország többi részéhez képest magas a bűncselekmények száma, ezzel együtt pedig természetesen az áldozatoké is. Emellett rámutatott, azért választották Újbudát, mert a XI. kerületben sokan élnek, a kerület lakosságszámát tekintve az ország hatodik legnagyobb városa lehetne. Az épület kiválasztásában Király Nóra, a tárca Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztosa is segített.

Király Nóra, fotó: Polyák Attila

Szakmailag indokolt volt, hogy a budai részen is legyen egy ilyen központ. Nekem személyesen szívügyem Újbuda, ezért itt kezdtem el a helyiség keresését, és nagyon hamar rátaláltam a Prielle Kornélia utcában lévő épületre. Azóta az újbudai központ és a pesti központ felosztotta egymás között Budapestet és Pest vármegyét

– mondja Király Nóra.

A Budapesti Áldozatsegítő Központ a Wesselényi utcában működik. A Budapesten működő két Áldozatsegítő Központhoz tartozik teljes Budapest és a Pest vármegyei terület. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Budán élők inkább az Újbudai Áldozatsegítő Központot, míg a pesti oldalon élők a Budapesti Áldozatsegítő Központot keresik fel. Valójában bárki bárhol kérhet segítséget személyesen, de akár telefonon is.

Minden fajta bűncselekménnyel találkozunk itt, az Újbudai Áldozatsegítő Központban, de az utóbbi időben megnövekedett a kapcsolati erőszak és a zaklatás

– magyarázza Somkutiné Bernek Éva, hangsúlyozva, hogy nem csak nők kerülhetnek áldozati szerepbe, ami László példájából is látszik. Az Áldozatsegítő Központokat feljelentés nélkül is felkereshetik az áldozatok, segítségkérés céljából.

Minden áldozatnak segítenek

„Amikor valaki úgy gondolja, bajban van, ide be tud jönni, és a kollégák el fogják neki mondani, hogy mit tegyen, tájékoztatják az igénybe vehető szolgáltatásokról.

Segítenek abban is, hogy mikor érdemes feljelentést tenni, megtervezni az esetleges egymást követő lépéseket. Akkor sincs semmi gond, ha valaki fél.

Sokan félnek, főleg a kapcsolati erőszak elszenvedői. Szégyellik, rejtegetik a helyzetüket, féltik az egzisztenciájukat, félnek attól, hogy a bántalmazó partnerük bosszút áll, kisemmizi őket. Ilyen helyzetben is tudnak segítséget nyújtani az áldozatsegítő szakemberek!” – mondja Király Nóra, aki arra is rámutat, hogy a központokban ingyenes jogi tanácsadást is nyújtanak.

„A prevenció nem feladatunk, de nem lehet megoldani, hogy az áldozatsegítés bemutatása kapcsán nem kapnánk kérdést azzal kapcsolatban, hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást.

Nagyon fontosnak tartom a megelőzést is, és persze azt, hogy tudják az emberek, ha mégis megtörténik a baj, akkor van, akire számíthatnak, mert itt vagyunk a kollégáimmal, és van segítség!

Ezért veszek részt én magam is minél több olyan figyelemfelhívó rendezvényen, fórumon, készítünk tájékoztató kiadványt, amely segíti és támogatja az áldozatokat, legyenek kicsik vagy nagyok, hogy tudják, hová lehet fordulni, ha baj van” – mondja Király Nóra.

Az Újbudai Áldozatsegítő Központ szakembereinek köszönhetően a brutális újbudai gyilkosság közvetett áldozata,

László ma már mosolyogni is tud, optimistán tekint a jövőbe.

Azt mondja, csak egyvalami hiányzik az életéből, egy élettárs, akivel a rá váró már boldogabb időszakot majd meg tudja osztani.

Bajban van? Nincs egyedül! Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.