Különdíjat nyert a legrégebbi lengyel filmfesztiválon a Hat hét című magyar film + videó

A Hat hét című film az 52. Lagówi Nemzetközi Filmfesztivál J. Burskiego különdíját nyerte el. A magyar filmet rendező Szakonyi Noémi Veronika és állandó alkotótársa, Vincze Máté Artur forgatókönyvíró több évig kutatta az örökbefogadás témakörét. Egy korábbi filmjük kapcsán közelről is megismerték a nyílt örökbefogadás folyamatát, amely során a biológiai anya és az örökbe fogadó pár megismerheti egymást, és az örökbe adó anya kifejezetten a megismert pár számára mond le a babáról. Elmondásuk szerint a legnagyobb kihívás az a bizonytalansággal átitatott hat hét, amíg a befogadni vágyott gyermeket az örökbe adó édesanya még jogosult visszakérni. Ez a megindító, feszült, szívfacsaró helyzet inspirálta a Hat hét című filmet.

A főszereplő Román Katalin a Hat hét című filmben

Fotó: Nemzeti Filmintézet

A Lagów üdülővárosában évente megrendezett filmfesztivált 1969-ben hozták létre a lengyel filmkészítők, majd 1990-ben kibővítették a fesztivál válogatását, így Lengyelország legrégebbi nemzetközi mozgóképes találkozója lett. A népszerű, telt házas vetítéseket közönségtalálkozók, szakmai programok és kerekasztal-beszélgetések is kísérik, az esemény csúcspontja pedig a szakmai zsűrik által odaítélt díjak kiosztása. Az előző évekhez hasonlóan az idei válogatásba is számos magyar alkotást hívtak meg a szervezők.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Hat hét című film a szarajevói filmfesztivál versenyprogramjában debütált tavaly nyáron, majd világszerte számos fesztiválon szerepelt sikerrel.

A franciaországi Arras-ban a legjobb rendezés és a legjobb ifjúsági film díjával ismerték el, a történet főhősét alakító Román Katalin pedig a törökországi Boszporusz Filmfesztiválon – élete első főszerepével – elnyerte a legjobb színésznő díját. Nagydíjat nyert a miskolci CineFesten, a Tallinn Black Nights fesztiválon a Just Film versenyszekció nagydíjával tüntették ki, majd elnyerte a legjobb film és a legjobb női főszereplő díját a Magyar filmkritikusoktól. A Magyar Mozgókép Díjakra összesen nyolc kategóriában jelölték a Hat hét alkotóit, amelyből Román Katalin a legjobb női főszereplőnek járó díjat nyerte el, továbbá a film a legjobb első filmnek járó díjat, valamint a Diákzsűri díját is kiérdemelte. A film ifjú főszereplőjét az A kategóriás Sanghaji Nemzetközi Filmfesztiválon is díjazták nemrég.

Borítókép: Jelenet a Hat hét című filmből (Forrás: Nemzeti Filmintézet)