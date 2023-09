Az öt legjobb Mel Gibson-film – Váltságdíj + videó

A Mel Gibson filmjeit bemutató sorozatunkban elérkeztünk az ezüstérmes produkcióig. Idézzük fel, hogy eddig milyen filmek kerültek fel a listánkra. Az ötödik helyet a Mi kell a nőnek? (What Women Want) című vígjáték szerezte meg 2000-ből, a negyedik pozícióba pedig a 2002-es Katonák voltunk (We Were Soldiers) című háborús alkotás került, a harmadik mozi a listánkon pedig a Sötétség határán (Edge of Darkness) című remek akciófilm lett. A második helyet egy felkavaró és egyben megosztó krimi, a Váltságdíj (Ransom) szerezte meg.

2. Váltságdíj (1996)

A filmet Ron Howard rendezte, aki számos filmben bizonyította tehetségét úgy, mint a A nagy autólopás (Grand Theft Auto, 1977), Skyward (1980), Éjszakai műszak (Night Shift, 1982), Csobbanás (Splash, 1984), Selyemgubó (Cocoon, 1985), Willow (1988), Vásott szülők (Parenthood, 1989), Lánglovagok (Backdraft, 1991), Túl az Óperencián (Far and Away, 1992), Lapzárta (The Paper, 1994), Apolló 13 (1995), Ed TV (1999) , A Grincs (How the Grinch Stole Christmas, 2000), Egy csodálatos elme (A Beautiful Mind, 2001), Az eltűntek (The Missing, 2003), A remény bajnoka (Cinderella Man, 2005), A Da Vinci-kód (The Da Vinci Code, 2006), Frost/Nixon (2008), Angyalok és démonok (Angels & Demons, 2009), A dilemma (The Dilemma, 2011), Hajsza a győzelemért (Rush, 2013), A tenger szívében (In the Heart of the Sea, 2015), Inferno (2016), Solo: Egy Star Wars-történet (Solo: A Star Wars Story, 2018), vagy éppen a Vidéki ballada az amerikai álomról (Hillbilly Elegy, 2020). Ezen kívül nagyszerű dokumentumfilmeket is készített úgy, mint Made in America (2013), The Beatles: Nyolc nap egy héten – A turné-évek (2016), Pavarotti (2019), Tűzvész után: Újjáépíteni Paradise-t (2020). A Váltságdíj című mozi alapötletét az alkotók az 1956-os, azonos című alkotástól kölcsönözték, amely maga is a The United States Steel Hour című televíziós sorozat egy két évvel korábbi, Fearful Decision című epizódjára épült. Az eredeti film főszerepeit olyan sztárok játszották, mint Glenn Ford, Donna Reed, illetve Leslie Nielsen, akinek ez volt az első filmszerepe.

Történet

Tom Mullen (Mel Gibson) sikeres ember, hozzászokott a kemény alkudozásokhoz. Bankszámláján dollármilliók, otthon szép felesége (Rene Russo), egészséges fia várja. Ám, amikor a fia gyermekrablók kezébe kerül, egy kudarcot vallott FBI-mentőakció után rá kell döbbennie, nem elég a pénz, a hatalom és a befolyás. Végül egyedül kénytelen szembeszállni az emberrablókkal, ezért döbbenetes lépésre szánja el magát. Bejelenti a tévében: ha a fiát nem kapja vissza, a követelt váltságdíjat vérdíjul tűzi ki a gyermekrablók fejére – olvasható a film hivatalos sajtóanyagában. Ezt követően elindul a gyermekrablók fejében is a gondolat, hogy itt bizony nem kapnak pénzt. A vezetőjük, a rendőrnyomozó Jimmy Shaker (Gary Sinise) változtat is az eredeti terven és egy rendőri akciónak álcázva megöli a bűntársait és arcátlanul bejelentkezik a kitűzött vérdíjért. Végül minden jóra fordul, a gonosz elnyeri méltó jutalmát.

A mozi kulcsjelenete

A mozi legkeményebb és egyben legfelkavaróbb jelenete, amikor Mullenhez eljön a jutalomért Jimmy Shaker és miközben tárgyalnak, Mullen kisfia Sean felismeri Shaker hangját és félelmében bevizel. Ebből tudja meg Mullen, hogy Shaker volt a gyermekrabló. Megrázó jelenetsor, szinte beleég a retinánkba. Egyébként a Sean Mullent játszó gyermekszínész Nick Nolte fia, Brawley Nolte volt.