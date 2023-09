Az öt legjobb Mel Gibson-film – Mi kell a nőnek? + videó

A múlt héten befejeződött a Leonardo DiCaprio filmjeit bemutató sorozatunk. Ezen a héten útjára indítjuk a következő sztárunk filmjeiből összeállított mini toplistánkat. Ezúttal egy igazi nagy sztár, egy régen várt hollywoodi kedvenc Mel Gibson filmjeiből nyújtunk át egy csokrot önöknek. Mielőtt belevágnánk a színész rövid bemutatásába, engedjenek meg, hogy egy technikai részletet ismertessek önökkel. Filmkép rovatunkban készülünk majd egy külön kis blokkal, ahol nem egy-egy színész filmjeiből állítunk majd fel egy toplistát, hanem azokból a híres, klasszikus filmekből, amelyekből kultikus sorozatok készültek. Ezért nem szerepelt többek közt a Tom Cruise filmjeit bemutató sorozatunkban például az Impossible Mission sorozat és ezért nem fog szerepelni Mel Gibson filmjeinél sem a két klasszikus szerepe, a Mad Max és a Halálos fegyver széria sem. Ennek ellenére nehéz volt összeállítani a mini toplistánkat, mert Gibson így is számtalan remek filmben szerepelt. Mint mindig ezúttal is próbáltuk úgy kialakítani a saját szubjektív listánkat, hogy a lehetőség szerint több műfaj is megjelenjen benne.

Kicsoda Mel Gibson?

Gibson Peekskillben, New York államban született 1956 január 3-án egy meglehetősen nagy családban, Hutton Gibson és Anne Reilly Gibson tíz gyermeke közül a hatodikként. Ráadásul a család még örökbe is fogadott egy gyermeket, tehát összesen tizenegyen voltak testvérek. Mel tizenkét éves korától (1968) Ausztráliában élt. A Jeopardy! című tévéműsorban 1968-ban aratott sikerét követően Gibson apja az egész családját Sydney-be költöztette: egyrészt így tiltakozott a vietnámi háború ellen, amely miatt idősebb fiait a besorozás veszélye fenyegette. Az ausztrál évek miatt, korai filmjeiben emlékezetes volt az ausztrál akcentusa, ezért elterjedt róla, hogy ausztrál színész. Igazi színészi karrierje az 1979-es Mad Max című filmmel kezdődött. 1985 februárjában a People magazin a „legszexibb élő férfi”-nak választotta. Mel tehetségét nem csak a filmvásznon mutatta meg, filmrendezőként is maradandót alkotott. Miután megalapozta nevét és anyagi helyzetét a Mad Max és a szenzációs Halálos fegyver sorozattal, Gibson megrendezte és főszereplője volt A rettenthetetlen című, Oscar-díjas filmnek. A film rendezőjeként ő lett a 6. Oscar-díjas színészből lett filmkészítő, megkapva a legjobb rendezőnek járó szobrot. 2004-ben hatalmas sikert aratott a A passió című filmjével, amelyben Jézus utolsó óráit vitte vászonra. Ausztrália tiszti fokozatú érdemrendjével tüntették ki. 2004-ben a Forbes magazin „a világ legbefolyásosabb sztárjai”-nak listáját is vezette. Ezt követően karrierje kissé leszállóágba került. Inkább botrányiról volt hangos a média, mint a filmszerepeiről. 2006 júliusában rendőrök ittas vezetésen kapták és színész részegen dühöngve kiabált a rendőrökkel, évekkel később pedig válásától volt hangos a bulvár.

Jobboldalisága és vallásossága miatt sosem volt a liberálisok kedvence. Passió című filmjével még inkább a pc megmondóemberek célkeresztjébe került, megkapta a szokásos baloldali, liberális bélyeget: antiszemita.

Nevetséges módon például azért, mert állítólag túlzottan negatívan jelenítette meg a zsidó embereket a filmvásznon.

2010-ben mutatták be a Sötétség határán című krimijét, amelyben öt év után ismét kamera elé állt. A következő filmje a 2011-es A hódkóros, amiben egy plüss hóddal beszélgető menedzsert alakít. 2012-ben a Börtönregény című akciófilmben szerepelt, ezt követte a 2013-as Machete gyilkol és a 2014-es A feláldozhatók 3., majd 2016-ban Az utolsó emberig című akciófilm, de ezek a filmek finoman szólva nem voltak méltóak hozzá. Csak remélni tudjuk, hogy még visszatalál a siker útjára, mert tehetségéhez nem férhet semmi kétség. Sorozatunkban az ötödik helyet egy rendkívül szórakoztató, szenzációs vígjáték a Mi kell a nőnek? (What Women Want) szerezte meg.

5. Mi kell a nőnek? (2000)

A filmet Nancy Meyers rendezte, aki eleinte íróként szerzett magának hírnevet, olyan nagyszerű filmek sztoriját írta meg, mint a 1980-as Benjamin közelegény (Private Benjamin) Goldie Hawn emlékezetes alakításával, Kibékíthetetlen ellentétek (Irreconcilable Differences, 1984), az Örömapa (Father of the Bride, 1991), a Volt egyszer egy gyilkosság (Once Upon A Crime, 1992), vagy éppen a Julia Roberts és Nick Nolte főszereplésével készült A zűr bajjal jár ( I Love Trouble) 1994-ből. Rendezőként is főként a romantikus vígjátékokra specialaizáldott, olyan mozik kerültek ki a kezei alól, mint az Erich Kästner: A két Lotti című könyvéből készült, Apád-anyád idejöjjön (The Parent Trap) 1998-ból, a Minden Végzet Nehéz (Something's Gotta Give, 2003) Diane Keatonnal és Jack Nicholsonnal, a Holiday (2006) és az Egyszerűen bonyolult (It's Complicated, 2009), amivel sikerült elhódítania a 2010-ben Golden Globe-díjat. Azt, hogy Meyers igazi vígjáték specialista az a Mi kell a nőnek? című mozival is bebizonyította.

Történet

Férfitársaim, ki ne szeretné tudni közülünk, hogy éppen mire gondolnak a nők, mi jár a fejükben? Ennek a csodás képességnek a birtokában könnyedén meghódíthatnánk őket, megkímélnénk magunkat kellemetlen helyzetektől, elkápráztathatnánk őket, hiszen így mivel ismernénk a gondolataikat, pontosan azt tennénk, amit szeretnek. Nos történetünk főhőse Nick Marshall (Mel Gibson) egy nőfaló, kissé beképzelt reklámszakember, aki egy áramütés miatt képessé válik arra, hogy meghallja, hogy mit gondolnak a nők. Eleinte ez kellemetlenségeket hoz számára, hiszen kavarognak a fejében a nők gondolatai, de aztán végül megtanulja használni ezt a csodás képességet és a főnökének kinevezett Darcy McGuire (Helen Hunt) gondolatait is felhasználva bizonyos előnyökre tesz szert mind a szakma, mind pedig a magánélet terén.