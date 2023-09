Olyan kiemelt partnerek segítik a filmünket, mint az Oscar-díjas Kevin MacDonald, valamint a többek között a Trainspotting producereként is ismert BAFTA-díjas Andrew MacDonald. Kiemelt partnerünk még jó barátunk, az ötszörös Emmy-díjas, a Paramount és a 20th Century Fox stúdiónak is világsikereket gyártó Csupó Gábor is. Rendezőtársnak a filmhez Tősér Ádámot kértük fel, aki már több játék- és dokumentumfilmmel is bizonyította tehetségét, valamint kellő távolságban van a filmtémától, Zukortól és Foxtól, akik életének a kutatásával mi Kollarik Tamással az elmúlt tíz évünket töltöttük