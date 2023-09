Űrprogramot indít az Elefánt a Budapest Park évadzáróján

Az űrutazásnak sokféle perspektívája van, ezeket szeretnénk a parkban megidézni képi metaforák szintjén, vizuálisan és hangulatokban is. Ez teljesen új terep nekünk, sok szempontból olyan koncert lesz ez, amit még nem láthatott tőlünk a közönség, és valószínűleg jó ideig nem is fognak. Rendhagyó lesz a műsor felépítése és a díszlet is. Olyan érzéseket szeretnénk közvetíteni, amik majd egyébként a következő lemezünket is meghatározzák. Számomra ez a koncert egy korszak lezárása és egy új megnyitása is egyben