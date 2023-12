A hagyományos karácsonyi vacsorán túl

Néhány könnyű, ízletes étellel változatosabbá tehetjük az ünnepi asztalt. Sokat segítenek a Mindmegette.hu receptjei és egyéb bejegyzései, amelyek a karácsonyi nagybevásárlás tortúrájának enyhítésétől egészen az ünnepi menüig kísérnek. Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy a halételek sokkal olcsóbbak lehetnek. De nézzük meg, mi mindent készíthetünk még könnyen és gyorsan! Kiindulásul azokat az idényzöldségeket vegyük, amelyeket ilyenkor amúgy is megkívánunk, és nagyon egészségesek a téli hónapokban. A megszokott ünnepi levesek mellett érdemes a zöldségalapú krémleveseket választani.

Zöldségekből nagyon ízletes leves készíthető. Forrás: Mindmegette.hu

A sültzöldség-leves remek téli előétel, hokaidotök, burgonya, hagyma és fokhagyma felhasználásával készíthetjük. Szintén nagyon ízletes az alma- és sárgarépa-alapú krémleves, gyömbérrel és curryvel ízesítve.

A pozitív élettani hatásai miatt népszerű céklát sokáig csak savanyúságként fogyasztottuk, ma már több tucatnyi felhasználása ismert. Ha előételként szeretnénk tálalni egy nagyon ízletes orosz recept szerint, egyszerűen főzzük meg a céklát, ha puhára főtt, reszeljük le, adjunk hozzá fokhagymát, kevés sót, csipetnyi majonézt és tejfölt. Nagyon finom céklapaszta nyerhető így belőle, amely hidegtálak mellett az ünnepi vacsorát is feldobhatja.

A cékla emellett kiváló levesalap lehet, a sült céklából és zellerből borral ízesítve kiváló levest nyerhetünk. Az elkészült vörös színű levest juhtúróval is tálalhatjuk. Az ősz vége óta fogyasztott sütőtök is megunhatatlan téli leves, akár a karácsonyi vacsora előételeként is fogyasztható.

Céklaleves garnélarákkal. Forrás: Mindmegette.hu

A pulykamell szintén karácsonyi kedvenc, és ha nem az előre pácolt változatait választjuk idén, akkor érdemes a gyümölcsökkel összesütött pulykát megpróbálnunk az ünnepi estén. Feltehetően megnyeri majd mindenki tetszését az ananászos-almás pulyka, ízletes és könnyű lakoma. A gesztenyével töltött pulyka is mennyei eledel, egyre többen választják, csakúgy, mint a boros-aszalt szilvás sült pulykát.

Egyedi húsos tál készíthető darált hússal töltött hagymából. A darált hús kiválasztása szabadon választott, akár kevert húsból is elkészíthetjük a húsmasszát, amellyel megtöltjük a hagymákat.

A sült lazac nagyon egyszerű, ízletes ünnepi eledel lehet, nagyon finom, ha zöldborsópürével vagy sárgarépával tesszük az ünnepi asztalra, de a polenta is jó választás, megfelelően tálalva ünnepi hangulatot teremthet.

A hagyományos desszerteken is túlléphetünk: nagyon jó ölet a narancslekvár, amelyet már az ünnepek előtt jó előre érdemes elkészíteni, hogy aztán a karácsonyi asztalra kerüljön. Az egyszerűbb piskótát vagy linzert is új köntösbe bújtatja ez az édes-kesernyés gyümölcsesszencia. A cékla és a kakaó keveredéséből született a céklás brownie, amelyet cukormentes változatban is elkészíthetünk.