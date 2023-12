Édességek a fa alól — válogatás más nemzetek karácsonyi desszertjeiből

Panettone Olaszországból

Ez a fogás az, amelyik a magyar ízlelőbimbókhoz leginkább közel áll. Egyrészt a mi kuglófunkhoz hasonlít, másrészt az ünnepi időszakban nincs olyan magyar üzlet, ahol nem találkozhatunk előrecsomagolt verziójával. A milánói eredetű sütemény igazi világhódító, mivel Európában, Dél-Amerikában, Ausztráliában, az Egyesült Államokban és Kanadában is előszeretettel fogyasztják. A tradicionális verzió elkészítése hosszú folyamat, semmiképp ne december 24-én álljunk neki, mivel ideális esetben a kelesztés akár több napot is igénybe vehet, így lesz a sütemény igazán foszlós és légiesen könnyű. Kandírozott narancs- és citromhéjat, valamint mazsolát tartalmaz, amelyet szárazon és nem áztatva adunk hozzá. Sok más változat is létezik, például sima vagy csokoládés. Ünnep előtt pár nappal megsüthetjük, majd száraz, hűvös helyen konyharuhával letakarva tároljuk. Tálalhatjuk forró csokival, teával, édes borral vagy egy jóféle Moscato d’Asti kíséretében.

A panettone Milánóból ered (Forrás: Getty Images)

Buche de Noel Franciaországból

A buche de Noel, azaz karácsonyi fatörzstorta története egy XII. századi pogány rituáléból ered. Télűzőként egy hatalmas rönköt tettek a tűzre a leghosszabb decemberi éjszakán, majd a következő évi bő termés reményében meghintették sóval, borral vagy egyebekkel. Miután a nagy fadarab elhamvadt, megőrizték a hamut is, hiszen gyógyhatást tulajdonítottak neki. Azonban az évszázadok alatt eltűntek a házakból az igazi tűzhelyek, ahol meg lehetett gyújtani egy nagy farönköt, illetve városokban erre már egyáltalán nem volt lehetőség, így egy kreatív párizsi cukrász megalkotta az ehető rönköt, amit szinte mindenki el tud készíteni otthon. A sütemény népszerűsítésében és elterjesztésében végül a XIV. századi párizsi és lyoni pékek és cukrászok segítettek. A lapos piskótát csokoládés vagy kávés krémmel töltik és tekerik fel, beborítják krémmel, és kidíszítik, hogy minél inkább egy ágra hasonlítson. Gyakran használnak marcipándíszeket, leveleket, gombákat is, hogy még valósághűbb legyen az alkotás.

Bár a sütemény ma a franciáknál a legnépszerűbb, a hagyomány, amelynek emléket állít, Európa sok országában ismert (Forrás: Hillstreetgrocer.com)

Pan de Pascua Chiléből

Chilében a két népszerű európai karácsonyi desszert, az olasz panettone és a német stollen kombinációjából született meg a Pan de Pascua, azaz húsvéti kenyér, ami se nem kenyér, se nem húsvéti (chilében a „pascua” szó utalhat húsvétra, karácsonyra és vízkeresztre is). Elődje valószínűleg a XIX. század német bevándorlóival érkezett a dél-amerikai országba. A gyömbérrel, mézzel és meleg fűszerekkel ízesített, puha piskótatésztába kandírozott gyümölcsöket, dióféléket, mandulát, aszalt gyümölcsöt sütnek.

A sütemény tésztája gyömbéres, mézes, piskótaszerű (Forrás: Cocinachilena.cl)

Bibingka a Fülöp-szigetekről

Eme sült rizstortácskát reggelire vagy uzsonnára fogyasztják a Fülöp-szigetekiek. Az ünnepek alatt a templomok környékén árulják tradicionális kerámiaedényekből a korgó gyomrú miselátogatóknak. Jellegzetes ízét attól kapja, hogy a rizst enyhe erjesztés után őrlik meg. Az edényt banánlevéllel bélelik ki, beletöltik a tésztát, izzó faszén fölé helyezik, majd a tetejére ismét banánlevél és parázs kerül. A végeredmény egy puha, lapos torta, ami mindkét oldalán megpörkölődött, és magába szívta a banánlevél különleges aromáját. A tetejére vajat, cukrot, sajtot, kókuszt szórnak.

Melomakarona Görögországból

Nem túl mutatós, de annál finomabb aprósüteményről van szó, ami ráadásul pofonegyszerűen és gyorsan elkészíthető. Ezt a fűszeres, mézbe mártott kekszet gyakran durumlisztből készítik, hogy morzsás textúrája legyen, tradicionális összetevői még a narancs, olívaolaj, cukor, fahéj, szegfűszeg és konyak. Az apró ovális kekszeket még forrón mézes szirupba mártják néhány másodpercre. A neve két részből áll: a meli mézet jelent, a makaria pedig ógörög szó, jelentése áldott. Régen a makaria egy ovális kenyér volt, amelyet a halotti tor során szolgáltak fel. A melomakarona hosszan eltartható, ideális vendégváró, vagy ízlésesen csomagolva ajándék is lehet.

Ez a görög karácsonyi sütemény nem tartozik a legdekoratívabb édességek közé, de az íze fenséges (Fotó: Mira Souli)

Baked Alaska az Egyesült Államokból

A különleges fagylalttortát az amerikaiak annyira szeretik, hogy február elsejét a norvég omlettnek is nevezett desszert ünnepnapjává nyilvánították. Az elkészítése elég bonyolult, mivel a torta alapja piskóta, amelyre fagylaltot kennek, végül tojásfehérjével vonják be, amely a karamellizálás után már fogyasztható is. Van, aki magas hőfokon hirtelen süti, de létezik az amerikaiak módszere is, amikor karamellizálás után nyakon öntik konyakkal a tortát és meggyújtják. Egyébként készítik fehér és kakaós piskótaalappal is, vanília helyett pedig más ízű fagyival is kipróbálható.