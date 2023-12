Új tálentumokat karol fel a komolyzenei tehetségkutató

A televíziós tehetségkutató műsorok palettájának komoly hiányát pótolta 2014-ben a Virtuózok című műsor, amely a számtalan könnyűzenei tehetségkutató után a klasszikus zene területén kiemelkedő tudású gyermekeket és ifjú művészjelölteket karolta fel. A 6 és 24 év közötti, három különböző korcsoportba sorolt versenyzők teljesítményét ebben a produkcióban nemzetközileg elismert művészekből álló szakmai zsűri értékeli.

Az idei magyar válogató zsűrijében például Balázs János, Batta András, Káel Norbert, Keller András és Miklósa Erika operaénekes kapott helyet, a nemzetközi zsűriben pedig mások mellett Plácido Domingo operaénekes, Guy Pratt basszusgitáros, valamint Dimash Kudaibergen énekes szerepel.

2018-ban ugyanis a Virtuózok tehetségkutató licencjogait megvásárló Fulwell 73 cég elkészítette a műsor nemzetközi verzióját is az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban. 2020-ban pedig maga a Virtuózok is nemzetközivé bővült azáltal, hogy a Virtuózok V4+ című sorozatban a magyarok mellett azóta már a másik három visegrádi ország, valamint Szerbia versenyzői is szerepelnek.

Batta András, a magyar válogató zsűritagja és Peller Mariann, a műsor alapítója és producere. Fotó: Bach Máté

Milyen eredményeket ért el eddig a Virtuózok?

A produkció célja a tehetségkutatás és az ifjú tehetségek felkarolása mellett az, hogy minél szélesebb körben ismertesse és szerettesse meg a klasszikus zenét a nézőkkel. Már az első évad is hatalmas előrelépést jelentett a kitűzött célok felé. A műsor 3,1 millió emberhez, vagyis az ország lakosságának közel egyharmadához jutott el, a produkciók pedig több, mint 10 millió megtekintést értek el a YouTube-on. A komolyzene jövőjére nézve pedig fontos eredményt jelent, hogy a zeneiskolai jelentkezések száma 14 százalékkal megemelkedett.

A felfedezettek eddigi sikerei

Az első évadban a 6–13 év közötti korosztályban Boros Misi (zongora), a 14–19 évesek között Lugosi Dániel Ali (klarinét), míg a 20–24 éves korosztályban Gyöngyösi Ivett (zongora) lett a győztes. Azóta mindhárman kiemelkedő nemzetközi elismertségű művészekké forrták ki magukat, akik nemcsak a világ legrangosabb koncerttermeiben léphettek színpadra, de számos díjat is elnyertek. Csakúgy, mint a következő évadok felfedezettjei közül többek között Kristóf Réka operaénekes és Ninh Duc Hoang Long operaénekes.

Ugyancsak a Virtuózok felfedezettje volt a 2018-as évadban Balázs-Piri Soma Junior Prima-díjas zongoraművész, aki jelenleg a salzburgi Mozarteumban folytat tanulmányokat, illetve Beke Márk harsonaművész is, aki érettségije után jelenleg egy amszterdami konzervatóriumban folytat zenei tanulmányokat. Számos más felfedezett is elindult már a zenei pályán, köztük Kökény Tamás nagybőgős, aki többek között New Yorkban a Carnegie Hallban, illetve a Los Angeles-i és a San Diegó-i Magyar Házban is koncertezett már.

A Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató két ifjú tehetsége. Fotó: Bach Máté

Mi várható az új évadban?

A Virtuózok V4+ kilencedik évadát december 29-től öt héten át tűzi műsorára a Duna Televízió. Mint arról mi is hírt adtunk, az ezzel kapcsolatos részletekről nemrég egy sajtótájékoztatón informálta az érdeklődőket többek között Keller András hegedűművész, karmester, Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója, Stjepan Hauser csellóművész, Plácido Domingo Jr. dalszerző-énekes, Pablo Sainz Villegas spanyol gitárművész, Gabriela Rachidi cseh zenei fesztiváligazgató, Ida Nowakowska, a Virtuózok V4+ műsorvezetője, Peller Mariann, a Virtuózok Produkció alapító-producere, Mátrai Károly, az MVM-csoport vezérigazgatója, valamint Kotán Attila, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kancellárja.

A rendezvényen az idei műsorral kapcsolatos újdonságok között egyebek mellett azt is kiemelték, hogy a V4-ek országai mellett ezúttal olyan tehetséges ukrán fiatalok is fellépnek majd, „akiknek most nagyon nehéz dolguk van, hiszen távol vannak a hangszereiktől, a zenetanáraiktól”. Ugyancsak újdonság a produkció történetében, hogy idén a nemzetközi adásban is lesz magyar műsorvezető: Ida Nowakowska mellett ezúttal Boros Misi is szerepet kap, aki Bátor Anna partnereként a backstage-ben beszélget majd a versenyzőkkel. Az ifjú zongoraművész a Virtuózok felfedezettjéből érett nemzetközi hírű művésszé, és – amint arról egy nemrég vele készített interjúban lapunknak is nyilatkozott – ebben az évben először próbálja ki magát műsorvezetőként.

Borítókép: A műsor készítői nemrég sajtótájékoztató keretében számoltak be az újdonságokról (Fotó: Bach Máté)