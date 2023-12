December végén érkezik a Virtuózok V4+ új évada

Keller András hegedűművész, karmester, Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója, Hauser csellóművész, Plácido Domingo Jr. dalszerző-énekes, Pablo Sainz Villegas spanyol gitárművész, Gabriela Rachidi cseh zenei fesztiváligazgató, Ida Nowakowska, a Virtuózok V4+ műsorvezetője, Peller Mariann, a Virtuózok Produkció alapító-producere, Mátrai Károly, az MVM-csoport vezérigazgatója, valamint Kotán Attila, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kancellárjának részvételével ismertették hétfőn a Virtuózok V4+ új évadának részleteit.

A Virtuózok ifjú tehetségei a sajtótájékoztatón Fotó: Bach Máté

Peller Mariann, a műsor alapítója és producere a verseny hétfői sajtótájékoztatóján kiemelte: a műsor célja, hogy széles körben népszerűsítse a klasszikus zenét, és a fiatal generációt motiválja a zenetanulásra. Hozzáfűzte: idén a V4-ek országai mellett a műsorban olyan tehetséges ukrán fiatalok is fellépnek, „akiknek most nagyon nehéz dolguk van, hiszen távol vannak a hangszereiktől, a zenetanáraiktól és a hazájuktól, ezért idén nekik is szeretnénk lehetőséget adni a fellépésre”.

Batta András, a magyar válogató zsűritagja azt mondta, bízott benne, hogy a műsorból mozgalom tud válni, és örül, hogy ez megvalósult. Hozzátette:

a Virtuózok nemcsak azt mutatja meg, mennyi tehetségünk van, hanem hogy milyen magas szintű itthon a zeneoktatás.

Plácido Domingo Jr. – aki a műsor főcímzenéjét írta – kezdetben mentorként, immár zsűritagként vesz részt a Virtuózokban, amit, mint mondta, nagy megtiszteltetésnek érez. Stjepan Hauser horvát csellóművész már harmadik éve dolgozik együtt a műsorral. A Virtuózokkal közösen létrehozott egy alapítványt fiatal, tehetséges zenészek nemzetközi szintű támogatására. Mint elmondta, céljuk, hogy segítsenek a fiataloknak szerte a világon határokat és akadályokat leküzdeni, hogy elérjék a bennük rejlő lehetőségeket. Gabriela Rachidi, a nemzetközi zsűri tagja, zenei producer a fiatalok lehetőségeit emelte ki, amelyeket a műsornak köszönhetően kapnak, Pablo Sainz Villegas spanyol gitárművész pedig azt méltatta, hogy a televízió ilyen értékes műsort közvetít. Hozzátette: az itt induló, keményen dolgozó fiatalok már nyertesek; azért, mert a zenével foglalkozhatnak.

Az idei magyar válogató zsűrijében Keller András és Batta András mellett Miklósa Erika operaénekes, Balázs János zongoraművész és Káel Norbert zongoraművész kapott helyet, a nemzetközi zsűriben pedig Plácido Domingo operaénekes, Guy Pratt basszusgitáros, valamint Dimash Kudaibergen énekes is szerepel.

Idén a nemzetközi adásban is lesz magyar műsorvezető, a lengyel Ida Nowakowska mellett szerepet kap Boros Misi is, aki a Virtuózok felfedezettjéből érett nemzetközi hírű művésszé, és idén először próbálja ki magát műsorvezetőként is, Bátor Anna partnereként a backstage-ben fognak beszélgetni a versenyzőkkel.

Batta András és Peller Mariann. Fotó: Bach Máté

Keller András: A zene egy kicsit meg tudja menteni a világot

Keller András hegedűművészt, karmestert arról kérdeztük a sajtótájékoztató után, melyek azok a szempontok, amelyeket zsűritagként figyelembe vesz. Mint mondta, sok zenei versenyen zsűrizett már az elmúlt évtizedekben, és elsődlegesen minden esetben azt nézi, hogy a remekművek – teljesen mindegy, hogy egy egészen fiatal vagy felnőtt művész adja elő – mennyire hitelesen szólalnak meg.

A remekművek megszületésére vagyok kíváncsi, és ha azt egy fiatal tehetség képes tolmácsolni, az ad valami különleges pluszt, nemcsak a zsűrinek, de a nézőknek is

– fogalmazott Keller András. Hozzátette: a fiatalok tisztasága, energiája, nyíltsága, őszintesége mindenkinek ad egy visszajelzést a zenével kapcsolatban, és arról is, hogy milyen küzdelem van egy-egy ilyen teljesítmény mögött. – Nagy áldozatokat kell hozni azért, hogy valaki képes legyen ezen a nyelven kifejezni magát úgy, hogy azt mindenki megértse, s egyúttal az ember örömet is kapjon általa. A Kossuth-díjas hegedűművész szerint fontos, hogy a mai, rohanó világban meglássuk az emberi lélek mélységeit, és véleménye szerint az sem utolsó szempont, hogy a fiatal tehetségek példát mutatnak a társaiknak, akár nekünk, felnőtteknek is.

A karmester nem tartja versenynek a Virtuózokat, csak abban a tekintetben, hogy az ifjú zenészek önmagukkal küzdenek meg a színpadon. – A fő cél az, hogy tudjanak nekünk adni valamit, én ezért szorítok nekik. Valamint azért, hogy minél többen tanuljanak és játsszanak klasszikus zenét, mert véleményem szerint

a zene egy kicsit meg tudja menteni a világot.

Keller András Kossuth-díjas hegedűművész, karmester, a Virtuózok zsűritagja szerint a zenét nem érteni, hanem érezni kell Fotó: Bach Máté

Fontos, hogy a műsor populáris legyen, ugyanakkor megfeleljen a szakmai követelményeknek is. Arról, hogy hogyan tudják tartani a kettő közötti balanszot, Keller András azt mondta a Magyar Nemzetnek, boldoggá teszi, hogy a Virtuózoknak ezúttal a Zeneakadémia ad helyszínt, ahol „a múlt és napjaink legnagyobb művészei jártak, járnak, még ha kissé misztikusnak is hangzik, de ott vannak a nyomai a nagy zenészeknek. Azt gondolom, ez az igazi közege a zenének, és ha egy tévéműsor egy ilyen helyszínen zajlik, az valamennyi jelenlévőre nagy hatással van, a produkció résztvevőin át a zsűriig vagy a stábig. Ők mindannyian egy közös élményt kapnak, és ha ez a tévénézőket is megérinti, akkor azt hiszem, hogy nagyon sok barátot tudunk szerezni ennek a műfajnak.”

Peller Mariann korábban úgy fogalmazott, hogy kezdetben csak csepegtették a klasszikus zenét, rövid műveket adtak elő a versenyzők, aztán a közönség jelezte, hogy többet szeretnének, többet is képesek befogadni, ekkor tudott a műsor szintet lépni, így ma már Sosztakovics és Wagner is belefér a repertoárba. E fejlődési ívvel, edukációs folyamattal kapcsolatban Keller András azt mondta lapunknak, hogy már eleve az segíti a befogadást, hogy a fiatalokon keresztül jut el a klasszikus zene a nagyközönséghez. – A repertoárral kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy

sokan azért tartanak a klasszikus zenétől, mert azt gondolják, nem értenek hozzá, s a bennük lévő titkos szégyenérzet miatt inkább elutasítják. Ez szükségtelen. A zenét nem kell feltétlenül megérteni. Azt érezni kell. Ha az ember átadja magát a zenének, az majd megmondja neki, hogy mit érezzen. Hirtelen rá fog jönni, hogy olyan dolgokkal találkozhat, amelyekkel addig még soha

– hangsúlyozta Keller András.

Borítókép: A Virtuózok sajtótájékoztatója (Fotó: Bach Máté)