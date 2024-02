Különleges programokkal várják a közönséget a Vígszínházban

A VígTour nevű program során, amit havonta több alkalommal is megrendeznek, a színház kulisszái mögé tekinthetnek be az érdeklődők. A vezetett túrán nemcsak az épületet ismerhetik meg, hanem izgalmas történeteket hallhatnak a színház működéséről, a színházi szakmákról, és azt is megtudhatják, miként jut el egy előadás az olvasópróbától a premierig.

A Vígszínház fontos feladatának tekinti, hogy a fiatalabb korosztályokkal is megismertesse a színház világát és segítséget adjon a színházi élmény feldolgozásához,

ezért a teátrum színházpedagógusai – Lévai Barbara és Zewde Eszter – havonta egy hétvégén a Vígjátszóba várnak minden játszani és kalandozni vágyó 6–10 éves gyermeket. A 15 év feletti érdeklődőknek pedig a Nyílt Műhely játékos improvizációs műhelyfoglalkozásait ajánlják.

Az Előadás+ ráhangoló vagy feldolgozó foglalkozásain a szakemberek a diákokkal a látott darab kapcsán felmerülő, saját életükhöz és csoportjukhoz kapcsolódó témákat dolgoznak fel interaktív, játékos formában.

A zárt csoportban működő Víg Egylet alkalmain pedig a középiskolás résztvevők egy, a színház repertoárján futó előadás témáját összművészeti eszközökkel járják körbe heti rendszerességgel.

A közös munka fókuszában a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kollaboráció és a kommunikáció fejlesztése áll.

A Vígkorúak sorozata a nyugdíjas korosztálynak szól, amelyen a közös játék és beszélgetés mellett kulisszatitkokról és a színház aktuális bemutatóiról is szó esik, valamint a résztvevők megismerhetik a színház működését és találkozhatnak a színház munkatársaival is.

