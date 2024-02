Történelemmé vált számítógépek

A School-Computer – a digitális kultúra megjelenése a közoktatásban című kiállítás március 8-tól május 1-jéig Túrkevén, a Finta Múzeum Vadász Pál kiállítótermében, majd május második felétől Budapesten, a Neumann Társaság Báthori utcai székházában lesz látható. Az időszaki kiállítás a magyar középiskolai informatikaoktatás történetéből nyújt áttekintést az 1980-as évek első felére fókuszálva, mert ekkor kezdték el egy kormányzati program segítségével ellátni a magyar iskolákat számítógépekkel.



A tárlaton több mint kétszáz, az ITMA szegedi gyűjteményéből és a Neumann Társaság szegedi informatikatörténeti kiállításából származó, muzeális értékű számítógép, továbbá kazetták, szoftverek, dokumentumok is láthatók lesznek. A tárlaton megtekinthető lesz egyebek mellett a Híradástechnika Szövetkezet HT-1080Z számítógépe, amelynek 16 és 48 kilobyte RAM memóriájú változatai, fekete-fehér grafikával, beépített kazettás magnóval nagyobb számban jelentek meg az iskolákban. Kiállítják továbbá a Budapesti Rádiótechnikai Gyár BRG ABC-80 számítógépét is, amely 16 kilobyte RAM-mal és fekete-fehér grafikával szintén a 8 bites Basic számítógépek klasszikusai közé tartozik. Továbbá a Videoton TV-Computere (TVC) vagy a Novotrade cég által forgalmazott Commodore-gépek is láthatók lesznek, köztük a magyar iskoláiban is elterjedt Commodore 16 és plus/4 típusok.

A School-Computer kiállításon interaktív műtárgymásolatokkal, például a HomeLab–2, az Aircomp–16 és a Mickey–80 ritka magyar számítógépek működő másolataival, valamint egy online tudásbázissal is találkozhatnak az érdeklődők.

Borítókép: Számítógépes szakkörfoglalkozás a József Attila (ma Budai Ciszterci Szent Imre) Gimnázium fizika-gyakorló termében (Forrás: Fortepan)